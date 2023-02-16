Deprem bölgesine ne kadar mobil baz istasyonu kuruldu?

- Mobil baz istasyonlarının yarısı Hatay'a kuruldu
- Çadırkentlere uydudan internet hizmeti sunulacak
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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, depremden etkilenen şehirdeki mobil şebeke sorunu çözmek için bölgeye mobil baz istasyonları kurmaya devam ediyor. Özellikle de Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta mobil baz istasyonlarının büyük katkısı bulunuyor. Ayrıca kurulan mobil baz istasyonları, sadece kurulumu yapan operatör kullanıcılarına değil üç operatörün de kullanıcılarına mobil ağ sağlıyor.
Mobil baz istasyonlarının yarısı Hatay'a kuruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre deprem bölgesine gönderilen ve kurulan mobil baz istasyonlarının sayısı, römork, karavan ve kabin gibi tiplerle 400'ü aştı. Bu istasyonların yarıya yakını en büyük tahribatın olduğu Hatay'da kuruldu.
Çadırkentlere uydudan internet hizmeti sunulacak
Çadırkentlere ve konteyner alanlarına mobil, VSAT ve fiber internet kurulumu yapılıyor. Tüm GSM firmaları ve internet servis sağlayıcıları tarafından, başta çadırkentler ve yeni oluşan bölgelerde, VSAT terminalleri, TÜRKSAT 5B uydusu üzerinden Wi-Fi kablosuz internet hizmeti, radyolink bağlantı ve fiber altyapı gibi hizmetlerin çok sayıda noktada ve ücretsiz olarak devreye alınmasına devam ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah