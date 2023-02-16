Deprem bölgesine ne kadar mobil baz istasyonu kuruldu?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük etkiye yol açtı. Bölgedeki yıkımlardan kaynaklı olarak baz istasyonları zarar gördü. Mobil ağ, pek çok bölgede günlerce devre dışı kaldı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, depremden etkilenen şehirdeki mobil şebeke sorunu çözmek için bölgeye mobil baz istasyonları kurmaya devam ediyor. Özellikle de Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta mobil baz istasyonlarının büyük katkısı bulunuyor. Ayrıca kurulan mobil baz istasyonları, sadece kurulumu yapan operatör kullanıcılarına değil üç operatörün de kullanıcılarına mobil ağ sağlıyor.

Mobil baz istasyonlarının yarısı Hatay'a kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre deprem bölgesine gönderilen ve kurulan mobil baz istasyonlarının sayısı, römork, karavan ve kabin gibi tiplerle 400'ü aştı. Bu istasyonların yarıya yakını en büyük tahribatın olduğu Hatay'da kuruldu.

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Çadırkentlere uydudan internet hizmeti sunulacak

Çadırkentlere ve konteyner alanlarına mobil, VSAT ve fiber internet kurulumu yapılıyor. Tüm GSM firmaları ve internet servis sağlayıcıları tarafından, başta çadırkentler ve yeni oluşan bölgelerde, VSAT terminalleri, TÜRKSAT 5B uydusu üzerinden Wi-Fi kablosuz internet hizmeti, radyolink bağlantı ve fiber altyapı gibi hizmetlerin çok sayıda noktada ve ücretsiz olarak devreye alınmasına devam ediliyor.

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