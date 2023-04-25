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    NASA, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu'nun arızalandığını duyurdu

    NASA’nın 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu’nun henüz kaynağı tespit edilemeyen bir sorundan dolayı önemli bir aracında arıza olduğunu açıkladı.
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    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun arızalandığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu'ndaki (JWST veya Webb) önemli bir araç, sensör sorunlarıyla karşı karşıya. NASA, JWST üzerindeki Orta Kızılötesi Enstrümanının (MIRI) bir modunun en uzun dalga boylarında düşük sensör "verimi" elde ettiğini tespit etti. Bu sorun MIRI’nın beklenen ışık miktarından daha az almasına neden olurken NASA yetkilileri arızanın nedeni araştırıyor.

    James Webb Uzay Teleskobu arızalandı

    MIRI, galaksiler, kuyruklu yıldızlar veya genç yıldızlar gibi uzak nesnelerden gelen ışığı tespit etmek için hem bir kameraya hem de bir spektrografa (ışığı farklı dalga boylarına bölebilen bir cihaz) sahip. NASA, düzenli aralıklarla yaptığı sistem kontrolleri sırasında bir veri tutarsızlığı keşfettiğini ve sorunun MIRI'nin Orta Çözünürlüklü Spektroskopi (MRS) modunda yaşandığını aktardı. Yaşanılan sorunun teleskop için veya MIRI içindeki diğer gözlem modları için herhangi bir risk oluşturmadığını da altı çizildi. Öte yandan Ağustos ve Kasım 2022 arasında birkaç ay boyunca yine MIRI özelinde başka bir sorun da yaşanmış ve çözülmüştü.

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun arızalandığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    NASA bu kez MIRI'de neyin yanlış gittiğini araştırmaya devam ederken, yapılan açıklamada Webb ekibinin gerekirse daha net görüntüleme için "etkilenen dalga boylarında biraz daha uzun pozlamalar yaparak" sorunun üstesinden gelebileceğini söylüyor. Buna ek olarak ajans, "NASA ve ortakları konuya yaklaşmak, analiz etmek ve ardından araştırmak için sistematik bir plan geliştiriyor. Webb ekibi MIRI gözlemlerine planlandığı gibi devam edecektir" açıklamalarında bulundu. 10 milyar dolarlık Webb, 25 Aralık 2021'de fırlatıldığından beri harikalar yaratıyor. Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan teleskobun en az 20 yıl çalışabileceği düşünülüyor. 
    Kaynakça https://www.space.com/james-webb-space-telescope-miri-sensor-glitch https://blogs.nasa.gov/webb/2023/04/21/mid-infrared-instrument-operations-update-2/
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    zDest_ 3 gün önce

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    haykoatmaca 3 gün önce

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    Faydalıİnsan 4 gün önce

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    emrahmt 5 gün önce

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    KiLLeR© 6 gün önce

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