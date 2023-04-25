NASA, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu'nun arızalandığını duyurdu

MIRI, galaksiler, kuyruklu yıldızlar veya genç yıldızlar gibi uzak nesnelerden gelen ışığı tespit etmek için hem bir kameraya hem de bir spektrografa (ışığı farklı dalga boylarına bölebilen bir cihaz) sahip. NASA, düzenli aralıklarla yaptığı sistem kontrolleri sırasında bir veri tutarsızlığı keşfettiğini ve sorunun MIRI'nin Orta Çözünürlüklü Spektroskopi (MRS) modunda yaşandığını aktardı. Yaşanılan sorunun teleskop için veya MIRI içindeki diğer gözlem modları için herhangi bir risk oluşturmadığını da altı çizildi. Öte yandan Ağustos ve Kasım 2022 arasında birkaç ay boyunca yine MIRI özelinde başka bir sorun da yaşanmış ve çözülmüştü.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)