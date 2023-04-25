NASA, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu'nun arızalandığını duyurdu

Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu'ndaki (JWST veya Webb) önemli bir araç, sensör sorunlarıyla karşı karşıya. NASA, JWST üzerindeki Orta Kızılötesi Enstrümanının (MIRI) bir modunun en uzun dalga boylarında düşük sensör "verimi" elde ettiğini tespit etti. Bu sorun MIRI’nın beklenen ışık miktarından daha az almasına neden olurken NASA yetkilileri arızanın nedeni araştırıyor.

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MIRI, galaksiler, kuyruklu yıldızlar veya genç yıldızlar gibi uzak nesnelerden gelen ışığı tespit etmek için hem bir kameraya hem de bir spektrografa (ışığı farklı dalga boylarına bölebilen bir cihaz) sahip. NASA, düzenli aralıklarla yaptığı sistem kontrolleri sırasında bir veri tutarsızlığı keşfettiğini ve sorunun MIRI'nin Orta Çözünürlüklü Spektroskopi (MRS) modunda yaşandığını aktardı. Yaşanılan sorunun teleskop için veya MIRI içindeki diğer gözlem modları için herhangi bir risk oluşturmadığını da altı çizildi. Öte yandan Ağustos ve Kasım 2022 arasında birkaç ay boyunca yine MIRI özelinde başka bir sorun da yaşanmış ve çözülmüştü.

Tam Boyutta Gör NASA bu kez MIRI'de neyin yanlış gittiğini araştırmaya devam ederken, yapılan açıklamada Webb ekibinin gerekirse daha net görüntüleme için "etkilenen dalga boylarında biraz daha uzun pozlamalar yaparak" sorunun üstesinden gelebileceğini söylüyor. Buna ek olarak ajans, "NASA ve ortakları konuya yaklaşmak, analiz etmek ve ardından araştırmak için sistematik bir plan geliştiriyor. Webb ekibi MIRI gözlemlerine planlandığı gibi devam edecektir" açıklamalarında bulundu. 10 milyar dolarlık Webb, 25 Aralık 2021'de fırlatıldığından beri harikalar yaratıyor. Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan teleskobun en az 20 yıl çalışabileceği düşünülüyor.

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