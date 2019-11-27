NASA'nın Orion kapsülünü taşıyan uçak, 'enteresan tasarımıyla' dikkat çekiyor

NASA'nın Ay ve Mars'a astronot taşımak için geliştirdiği Orion uzay kapsülü çok yakında ilk resmi görevine çıkacak. Orion'un artık son testlerini gerçekleştiren NASA, geçtiğimiz günlerde kapsülü dünyanın en büyük vakum odasının yer aldığı Plum Brook İstasyonu'na götürdü. Orion'u yeni evine taşıyan 'Super Guppy' isimli enteresan uçak ise tasarımıyla görenleri şaşırttı.

Dünyanın belki de en ilginç görünümlü uçaklarından birisi olan Super Guppy yaklaşık 50 yıldır NASA'nın kargolarını taşıyor. Uzay ajansının büyük kargoları için özel olarak tasarlanan uçakla ilgili NASA şu ifadeleri kullanmış:

"Elbette daha güçlü uçaklar var ancak bu uçakların hiçbiri Super Guppy'nin iç ölçülerine sahip değil. Tam 7,6 metre çapında ve 34 metre uzunluğunda bir kargo haznesine sahip olan Super Guppy, diğer kargo uçaklarının içine sığdırılması mümkün olmayan yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor."

Ohio'ya taşınan Orion uzay kapsülü, önümüzdeki iki ay içerisinde dünyanın en büyük vakum odasında bir takım testlerden geçirilecek. Kapsülün burada uzay boşluğununun ekstrem şartlarını en iyi şekilde simule eden ortamlarda çalıştırılması ve -185 santigrad derece gibi sıcaklıklara maruz bırakılması bekleniyor. Orion'un tüm testleri başarıyla geçmesi halinde büyük bir kilometre taşı da geride bırakılmış olacak.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor"

Orion'un ilk resmi uçuşu Artemis 1 şu anda Kasım 2020 için ayarlanmış durumda. Ancak NASA'nın önümüzdeki aylarda bu uçuşu ertelemesi bekleniyor. Orion'u taşıyacak olan SLS roketinin problemli geliştirme süreci bildiğiniz gibi bir süredir NASA'nın başını yiyordu. Son olarak geçtiğimiz aylarda ABD Sayıştay'ı tarafından yürütülen bir soruşturmada SLS'nin 2021'den önce havalanmasının mümkün olmadığı belirtilmişti. SLS'nin sıkıntılı geliştirme süreciyle ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.space.com/nasa-orion-super-guppy-ride-photos-video.html