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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın sessiz süpersonik uçağında son aşamaya gelindi "Havacılığın seyrini değiştirebilir"

    NASA-Lockheed Martin iş birliğinde geliştirilen X-59 isimli uçak, İstanbul-New York arası bir uçuşu sadece dört saat gibi bir sürede tamamlayabilir.
    44 dk.
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    havacılık
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'nın sessiz süpersonik uçağında son aşamaya gelindi
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    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzun yıllardır üzerinde çalıştığı sessiz süpersonik uçağında nihayet son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayan NASA, X-59 Quiet Supersonic Technology (QueSST) isimli uçağın son montajı için resmi onayın verildiğini duyurdu.

    Süpersonik hızlarda uçuşlar 1960'lı yıllardan bu yana havacılığın en büyük rüyalarından birisi. Efsanevi yolcu uçağı Concorde bildiğiniz gibi bu rüyayı gerçeğe dönüştürmüş ve ses hızının iki katı (Mach 2) oranında müthiş hızlarla yolcu taşımıştı. Ancak Concorde'un bir türlü çözülemeyen çok önemli bir problemi vardı: Gürültü kirliliği. Ses duvarını aşınca ortaya çıkan sonik patlamalar ve inanılmaz gürültü kirliliği, Concorde'un sonunu getiren en büyük etkenlerden oldu.

    X-59 QueSST uçağı NASA-Lockheed Martin iş birliğinde geliştiriliyor. NASA'nın yaptığı açıklamalara göre X-59, sonik patlamaların gürültüsünü "yumuşak bir yumruk sesine" kadar minimize edecek. Bu yeni teknoloji sayesinde yerleşim alanları üzerinde dahi rahatlıkla süpersonik hızlarda ulaşım sağlanabileceği söyleniyor.

    X-59 QueSST projesinin baş mühendislerinden olan Mark Mangelsdorf, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda,"X-59'un tasarımında elbette birçok farklı teknolojinin katkısı var. Uçağın şeklinin sonik patlamalara olan etkisini en doğru şekilde tahmin edebilme yeteneği, son 10 yılın bu alandaki en büyük teknolojik ilerlemesi olarak nitelendirilebilir. Sonik patlamaların gürültüsünü ortadan kaldırma konusunda katkıda bulunan en önemli teknolojinin uçağın dış tasarımı olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

    X-59 QueSST'in üretimi 2020 yılında tamamlanacak. Uçağın hemen ardından 2021'de ilk kez havalanması bekleniyor. NASA'nın yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım yaptığı sessiz süpersonik uçağı, başarıya ulaşabilmesi halinde havacılığın seyrini değiştirebilecek potansiye sahip.



    https://www.newsweek.com/nasa-supersonic-plane-x-59-quiet-commercial-aircraft-flight-1478058 Yorum Yaz
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