NASA, uzaya akılalmaz büyüklükte devasa bir radyatör gönderecek

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Tam Boyutta Gör NASA'ya göre, Mars'a tek yönlü bir yolculuk yapmak isterseniz bu yaklaşık dokuz ay sürecektir, ancak eve dönüş yolculuğunu yapabilmek için Dünya ve Mars'ın uygun bir konumda olması için yaklaşık üç ay beklemeniz gerekeceğinden, gidiş-dönüş toplamda yaklaşık 21 ay sürecek. Şimdi ise NASA, bu süreyi kısaltacak nükleer elektrikli tahrik sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak bunun için uzaya futbol sahası büyüklüğünde bir radyatör göndermek gerekiyor.

Nükleer tahrik için benzersiz yaklaşım

Ajans, nükleer elektrikli itki sistemi (NEP) için kullanılacak futbol sahası büyüklüğünde bir radyatörü uzayda robotlarla monte etmeyi planlıyor. Bu devrim niteliğindeki proje, “MARVL” (Modüler Assembled Radiators for Nuclear Electric Propulsion Vehicles) adıyla biliniyor. NASA’nın çeşitli merkezlerinin yanı sıra Boyd Lancaster gibi dış ortakların iş birliğiyle yürütülen proje, nükleer itki teknolojisinin kritik bir parçasını daha yönetilebilir ve modüler bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

NEP sisteminin önündeki en büyük engellerden biri, nükleer reaktörün ürettiği atık ısının etkin bir şekilde uzaya salınması. Bu amaçla, kullanılacak radyatör dizisinin, yerleştirildiğinde futbol sahası uzunluğunda bir yapıya ulaşması gerekiyor. Ancak böyle büyük bir yapıyı roketle uzaya taşımak ciddi bir lojistik ve mühendislik problemi yaratıyor.

Tam Boyutta Gör NASA’nın çözümü ise basit ama dahiyane: Radyatörü tek parça halinde göndermek yerine, modüller halinde fırlatıp uzayda robotlarla birleştirmek. Bu yöntem, birden fazla fırlatma gerektirse de roket parçalarının boyut ve ağırlık sınırlamalarını aşmayı sağlıyor.

Uzaya taşınan MARVL modülleri, robotlar tarafından birleştirildikten sonra, bir sıvı metal soğutucu (örneğin sodyum-potasyum alaşımı) devreye girecek. Bu soğutucu NEP sisteminin ürettiği atık ısının radyatör panelinden dışarı atılmasını sağlayacak. NASA Langley Araştırma Merkezi’nde projeye mentorluk yapan Julia Cline, MARVL’in yalnızca radyatörlerin değil, genel olarak uzay aracı tasarım süreçlerinin yeniden düşünülmesine yol açabileceğini belirtiyor.

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MARVL projesi, tam ölçekli bir nükleer uzay aracının geliştirilmesi için henüz erken bir adım olsa da, uzay araştırmaları için kritik bir bulmacanın parçalarını yerine oturtuyor. Uzayda robotlarla montaj yapma fikri, gelecekte sadece Mars’a değil, çok daha uzak noktalara yapılacak yolculuklar için de kapıları aralayabilir. NASA, bu öncü proje için önümüzdeki iki yıl boyunca erken aşama araştırmalara finansman sağlamış durumda. Dolayısıyla bu proje, sadece bir fikir olmaktan daha fazlası. En nihayetinde belki bu proje hiçbir zaman gerçekleşmeyecek ancak buradan elde edilecek bilgiler, yeni nesil araçların gelişimine önemli katkılar yapma potansiyeli taşıyacak.

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