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    NASA, yeni nesil uzay giysilerini geliştirecek şirketleri seçti

    NASA, Artemis ay görevleri ve uzay yürüyüşleri için kullanılacak yeni nesil uzay giysilerini geliştiricek şirketleri açıkladı. Axiom Space ve Collins Aerospace bu görevi üstlenecek.
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    NASA, yeni nesil uzay giysileri geliştirecek şirketleri seçti
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    NASA, gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'daki uzay yürüyüşleri ve Ay'a gidilmesi planlanan Artemis görevleri için astronotların uzay giysilerini geliştirecek şirketlerle anlaştığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Axiom Space ve Collins Aerospace, 2034 yılına kadar NASA'ya uzay giysileri sağlayacak.

    İlk ürün 2025'e kadar gelecek

    NASA paylaştığı yeni bir blog gönderisiyle 2034 yılına kadar gelecekteki misyonlarına yönelik uzay giysisi tedarik etmek için Araç Dışı Arama Faaliyet Hizmetleri ( xEVAS ) sözleşmesi kapsamında toplam 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladı.

    ISS'de kullanılan uzay giysileri yaklaşık 45 yıl önce tasarlandığı için belirli problemlerle karşılaşan NASA, gelecek görevlerde yeni giysileri kullanmak istiyor. Başlangıçta uzay ajansı, giysileri kendisi geliştirecekti ancak zaman çizelgesinin buna elverişli olmaması karardan vazgeçilmesine sebep oldu.

    NASA uzmanları, uzay giysilerinin sahip olması gereken teknik ve güvenlik standartlarını tanımladı ve şirketler, belirtilen gereksinimlerin karşılanacağını söyledi. Axiom Space ve Collins Aerospace, yeni uzay giysilerini gerçekleştirecekleri testlerin ardından 2025 yılına kadar uzay ajansına sunmayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/nasa-axiom-collins-spacesuits-202750630.html https://www.nasa.gov/press-release/nasa-partners-with-industry-for-new-spacewalking-moonwalking-services
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 7 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 8 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 22 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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