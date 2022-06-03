NASA, yeni nesil uzay giysilerini geliştirecek şirketleri seçti

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NASA, gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'daki uzay yürüyüşleri ve Ay'a gidilmesi planlanan Artemis görevleri için astronotların uzay giysilerini geliştirecek şirketlerle anlaştığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Axiom Space ve Collins Aerospace, 2034 yılına kadar NASA'ya uzay giysileri sağlayacak.

İlk ürün 2025'e kadar gelecek

NASA paylaştığı yeni bir blog gönderisiyle 2034 yılına kadar gelecekteki misyonlarına yönelik uzay giysisi tedarik etmek için Araç Dışı Arama Faaliyet Hizmetleri ( xEVAS ) sözleşmesi kapsamında toplam 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladı.

ISS'de kullanılan uzay giysileri yaklaşık 45 yıl önce tasarlandığı için belirli problemlerle karşılaşan NASA, gelecek görevlerde yeni giysileri kullanmak istiyor. Başlangıçta uzay ajansı, giysileri kendisi geliştirecekti ancak zaman çizelgesinin buna elverişli olmaması karardan vazgeçilmesine sebep oldu.

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NASA uzmanları, uzay giysilerinin sahip olması gereken teknik ve güvenlik standartlarını tanımladı ve şirketler, belirtilen gereksinimlerin karşılanacağını söyledi. Axiom Space ve Collins Aerospace, yeni uzay giysilerini gerçekleştirecekleri testlerin ardından 2025 yılına kadar uzay ajansına sunmayı planlıyor.

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