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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor

    Avatar'ın Çin'deki tekrar yayını büyük bir ilgiyle karşılandı. Çinli gişe devi Maoyan'ın tahminlerine göre Avatar ve Endgame arasındaki fark 50 milyon dolara yaklaşacak.
    17 Mart 2021, 01:00 (Güncellendi, 31 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor
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    James Cameron'un ünlü filmi Avatar, yayın tarihinden 11 yıl sonra tekrar gişelerin en büyük gündemi haline geldi. Geçtiğimiz hafta Çin sinemalarında ikinci kez vizyona giren film, sadece ilk üç günü üçerisinde 21 milyon dolar hasılat yapmış ve Endgame'i geride bırakarak tekrar tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olmuştu. Avatar şimdi önümüzdeki süreçte aradaki hasılat farkını önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.

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    The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Avatar Çin gişelerinde bu haftaya da hızlı bir giriş yaptı. Pazartesi günü 2,8 milyon dolar daha hasılat elde edildiği belirtiliyor. Çinli bilet devi Maoyan'ın tahminlerine göre Avatar yeni gişe macerasının sonuna geldiğinde 55 milyon dolar kazanmış olacak. Böylece Avatar ve Endgame arasındaki farkın 50 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor"

    James Cameron şu anda Avatar'ın devam filmleri üzerinde çalışıyor. Çekimleri tamamlanan Avatar 2'nin Aralık 2022'de vizyona gireceği açıklanmıştı. Ayrıca Cameron, Avatar 5'e kadar toplam dört farklı filmin duyurusunu yaptı. Yeni filmlerin iki yıllık aralarla yayınlanması planlanıyor.

    James Cameron ve ekibinin Avatar 2 çıkmadan önce ilk Avatar filmini dünya genelinde tekrar yayınlama düşüncesi de var. Bu planın gerçeğe dönüşmesi durumunda Avatar'ın 3 milyar dolar hasılatı geçen ilk film olabileceği tahmin ediliyor. Şu anda ise filmin toplam hasılatı 2,81 milyar dolar seviyesinde, ancak Çin macerasının sonunda muhtemelen en az 2,85 milyar dolara ulaşmış olacak.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/avatar-expected-to-increase-lead-considerably-over-avengers-endgame
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl bi hasılat ölçme verisi ya sinemaya girdiği döneme göre ölçülür biter o zaman endgamei titanici bilmem neyi de tekrar soksunlar artsın hasılat?
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