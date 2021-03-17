Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor

Tam Boyutta Gör

James Cameron'un ünlü filmi Avatar, yayın tarihinden 11 yıl sonra tekrar gişelerin en büyük gündemi haline geldi. Geçtiğimiz hafta Çin sinemalarında ikinci kez vizyona giren film, sadece ilk üç günü üçerisinde 21 milyon dolar hasılat yapmış ve Endgame'i geride bırakarak tekrar tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olmuştu. Avatar şimdi önümüzdeki süreçte aradaki hasılat farkını önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir

Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Avatar Çin gişelerinde bu haftaya da hızlı bir giriş yaptı. Pazartesi günü 2,8 milyon dolar daha hasılat elde edildiği belirtiliyor. Çinli bilet devi Maoyan'ın tahminlerine göre Avatar yeni gişe macerasının sonuna geldiğinde 55 milyon dolar kazanmış olacak. Böylece Avatar ve Endgame arasındaki farkın 50 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor"

James Cameron şu anda Avatar'ın devam filmleri üzerinde çalışıyor. Çekimleri tamamlanan Avatar 2'nin Aralık 2022'de vizyona gireceği açıklanmıştı. Ayrıca Cameron, Avatar 5'e kadar toplam dört farklı filmin duyurusunu yaptı. Yeni filmlerin iki yıllık aralarla yayınlanması planlanıyor.

James Cameron ve ekibinin Avatar 2 çıkmadan önce ilk Avatar filmini dünya genelinde tekrar yayınlama düşüncesi de var. Bu planın gerçeğe dönüşmesi durumunda Avatar'ın 3 milyar dolar hasılatı geçen ilk film olabileceği tahmin ediliyor. Şu anda ise filmin toplam hasılatı 2,81 milyar dolar seviyesinde, ancak Çin macerasının sonunda muhtemelen en az 2,85 milyar dolara ulaşmış olacak.

https://www.hollywoodreporter.com/news/avatar-expected-to-increase-lead-considerably-over-avengers-endgame

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.