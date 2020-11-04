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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi

    James Cameron'ın 2009'da yayınladığı popüler film Avatar'ın Ubisoft tarafından geliştirilen oyunu da aynı Avatar 2 gibi 2022 yılına ertelendi.
    1 hf.
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    Özgür Eroğlu
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    Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi
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    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise The Division 2'yi geliştiren stüdyo Massive Entertainment'ın yaptığı Avatar oyunu ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak"

    Zaten net bir çıkış tarihi olmayan oyunun daha önce Nisan 2021'e kadar yayınlanmayacağı biliniyordu. Bu erteleme haberi ile oyun sonraki mali yıla ertelendi. Bu da demek oluyor ki Avatar oyunu 2022 Nisan ayı ile 2023 Nisan ayı arasında bir tarihte çıkacak. Net tarih yine belli değil.

    Ayrıca Ubisoft'un Gamespot'a yaptığı açıklamaya göre oyunun ertelenmesinin en büyük sebeplerinden biri Avatar serisinin ikinci filminin de ertelenmiş olması. Avatar 2 filmi de normalde 2021 Aralık ayında yayınlancaktı ancak salgın sebebiyle film 1 yıl ertelendi ve yeni vizyon tarihi 16 Aralık 2022 oldu.



    https://www.vg247.com/2020/11/03/ubisoft-has-delayed-its-avatar-game-into-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    34 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    51 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 yıl sonra filmi yayınlasalar ne olur yayınlamasalar ne olur?
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    malifural (muhammed ali fural) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne yapsam ilki kadar tutmaz mantığıyla 2. yi çekemiyorlar corona bahane
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu gidişle 2029 da yayınlanır artık
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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu film ertelemeleri yüzünde oluşan yığılmanın sonucunda üst üste çıkan filmler Corana'nın 2. dalgasını başlatabilir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) NeroWin
    sadece sinema ile dalga filan oluşmaz
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