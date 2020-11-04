Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi

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Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise The Division 2'yi geliştiren stüdyo Massive Entertainment'ın yaptığı Avatar oyunu ertelendi.

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Zaten net bir çıkış tarihi olmayan oyunun daha önce Nisan 2021'e kadar yayınlanmayacağı biliniyordu. Bu erteleme haberi ile oyun sonraki mali yıla ertelendi. Bu da demek oluyor ki Avatar oyunu 2022 Nisan ayı ile 2023 Nisan ayı arasında bir tarihte çıkacak. Net tarih yine belli değil.

Ayrıca Ubisoft'un Gamespot'a yaptığı açıklamaya göre oyunun ertelenmesinin en büyük sebeplerinden biri Avatar serisinin ikinci filminin de ertelenmiş olması. Avatar 2 filmi de normalde 2021 Aralık ayında yayınlancaktı ancak salgın sebebiyle film 1 yıl ertelendi ve yeni vizyon tarihi 16 Aralık 2022 oldu.

https://www.vg247.com/2020/11/03/ubisoft-has-delayed-its-avatar-game-into-2022/

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