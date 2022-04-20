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    NBA, NFT koleksiyonunu bugün piyasaya sürüyor

    Şu sıralar Play-Off maçlarıyla gündemde olan NBA, ilk defa NFT dünyasına adım attı. Resmi NFT koleksiyonu hazırlandı.                                            
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    NBA NFT Koleksiyonu: The Association
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    NFT sektörünün hızla gelişmesi ile beraber bu alandaki projeler de artış göstermeye başladı. Bu kez profesyonel NBA, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada NFT koleksiyonunu piyasaya süreceğini duyurdu.

    NBA NFT Koleksiyonu: The Association

    NBA, bugün “The Association” adlı 18.000 adetten oluşan Ethereum tabanlı NFT koleksiyonunu piyasaya sürüyor. Söz konusu NFT koleksiyonunun detaylarına bakacak olursak her Association NFT, gerçek bir NBA oyuncusunu temsil ediyor. Play-Off'a katılan 16 farklı NBA takımından her oyuncunun 75'er NFT’si olacak.

    Oyuncuların performansına göre NFT'leri süslenecek

    Ayrıca NFT’ler dinamik yapıya sahip. Her oyuncunun gerçek hayattaki performansına bağlı olarak gelişecek. Yani belirli sayıda smaç, blok, üçlük, ribaund veya asist o oyuncunun imajını değiştirecek. NFT arka planları ve kareler de oyuncunun performansına göre değişecek.

    Son olarak belirtmek gerekirse NBA web sitesi; NFT‘lerin ücretsiz olarak basılabileceğini de açıkladı. Ancak ilgilenen koleksiyonerlerin Ethereum’daki gaz maliyetini ödemek zorunda kalacağını da belirtti.

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