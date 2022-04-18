Jack Dorsey’in ilk Tweet NFT’si çöp oldu

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Kripto para dünyasında fırtınalar estiren ve on milyonlarca dolara varan fiyatları ile başka hiç bir pazarda eşi benzeri olmayan satış şekillerine şahit olduğumuz NFT trendi tersine dönüyor.

Jack Dorsey’in NFT parçası çöpe döndü

NFT rüzgârının yeni yeni başladığı 2020 sonlarında Jack Dorsey ilk Tweet mesajını NFT haline getirmiş ve satışa sunmuştu. 2021 başlarında ünlü girişimci Sina Estavi o dönem değeri 2.9 milyon dolar olan NFT’yi satın almıştı. Estavi, NFT trendinin benzersizliğine güvendiğini ve Twitter’ın da çok değerli olduğunu dile getirmişti.

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Ne var ki bu değerli NFT’nin fiyatı dibe vurmuş durumda. Estavi geçen hafta NFT’yi açık arttırmaya çıkardı ve 50 milyon dolarlık bir değer biçti. Ne var ki en fazla 280$ teklif verildi. Verilen tekliflerin toplamı ise 10 bin dolar civarında kaldı ve yüzde 99 civarında bir düşüş gerçekleşti. Estavi bu denli düşüşün neden gerçekleştiğini bilmediğini belirtiyor ancak kesinlikle 50 milyon dolar altına satmayacak.

Eserlere benzersiz kontrat adresleri atayarak kopyalamanın önüne geçen NFT aslında önemli bir potansiyele sahip ancak bu dönemde kolay yoldan zengin olmanın bir çeşidi olarak görülüyor. Belki bu sayede olması gereken işlevine kavuşur.



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