Türk bilim insanları nefesten kalp krizini tespit eden yapay zeka geliştirdi

İnsan nefesi bir poşete dolduruluyor. Geliştirilen bir cihaz ile insan nefesindeki moleküller analiz ediliyor. Kişinin nefesi sinyale dönüştürerek, yapay zeka aracılığıyla kalp krizi riski 30 saniyede tespit ediyor. Geliştirilen sistemin ulusal patenti alındı. Çalışma hakkındaki detaylar Biomedical Signal Processing and Control isimli bilimsel dergide yayınlandı.
Kalp krizinde erken müdahalenin önemi hakkında konuşan Doç. Dr. Aydemir, “İnsanlar acile gittiklerinde elektro kardiyogram sinyalini kardiyolog hocalarımız inceler ve kalp krizi olup olmadığını bulmaya çalışırlar. Bu zaman alan bir süreçtir. Kalp krizinin erken müdahalesinin önemini dikkate alırsak bu 50 dakikalık sürenin hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz bu teknolojinin pratik olarak tespitiyle veya gelecekte cep telefonlarına bile entegre edilebileceğini düşündüğümüzde, kişiler anlık olarak kendini kontrol edebilir veya hastanelerde hızlı bir kontrol masası dahi oluşturulabilir. Bu manada ani ölümlerin de önüne geçilebilir.” dedi.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?