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    Türk bilim insanları nefesten kalp krizini tespit eden yapay zeka geliştirdi

    Türk bilim insanları, nefes molekkürlerini analiz ederek hastanın kalp krizi riskini 30 saniyede tespit eden yapay zeka geliştirdi. Sistem hakkındaki detaylar bilimsel dergide yayımlandı.
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    Nefesten kalp krizini tespit eden yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisinin sağlık alanındaki kullanımı yaygınlaşıyor. Daha önce yapay zeka ile çeşitli hastalıkların erken teşhis edildiğini görmüştük. Şimdi de Türk bilim insanları, nefes ile kalp krizi riskini tespit eden yapay zeka geliştirdi.

    Nefesten kalp krizini tespit eden yapay zeka Tam Boyutta Gör

    İnsan nefesi bir poşete dolduruluyor. Geliştirilen bir cihaz ile insan nefesindeki moleküller analiz ediliyor. Kişinin nefesi sinyale dönüştürerek, yapay zeka aracılığıyla kalp krizi riski 30 saniyede tespit ediyor. Geliştirilen sistemin ulusal patenti alındı. Çalışma hakkındaki detaylar Biomedical Signal Processing and Control isimli bilimsel dergide yayınlandı.

    Nefesten kalp krizini tespit eden yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Aydemir, Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Han Tozlu, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde.Öğretim Üyesi Dr. Cemaleddin Şimşek tarafından geliştirilen cihaz, poşet veya balona doldurulan nefesi moleküllere dönüştürüp, bilgisayar ortamında analiz edilmesini sağlıyor. Yapay zeka tarafından 30 saniye içerisinde kalp krizi riski tespit ediliyor.

    Nefesten kalp krizini tespit eden yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Doç. Dr. Önder Aydemir, “Yapay zeka algoritmalarıyla insanların ‘miyokard enfarktüsü’ olup olmadığını nefes bilgilerinden otomatik olarak tespit etmeye çalıştık. Bulgular umut verici ve çarpıcı” dedi. Sistemin cep telefonlarına da entegre edilebileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Aydemir, kişilerin cep telefonları ile anında kalp krizi analizi yapabileceğini ve erken müdahalenin yapılabileceğini söyledi.

    Kalp krizinde erken müdahalenin önemi hakkında konuşan Doç. Dr. Aydemir, “İnsanlar acile gittiklerinde elektro kardiyogram sinyalini kardiyolog hocalarımız inceler ve kalp krizi olup olmadığını bulmaya çalışırlar. Bu zaman alan bir süreçtir. Kalp krizinin erken müdahalesinin önemini dikkate alırsak bu 50 dakikalık sürenin hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz bu teknolojinin pratik olarak tespitiyle veya gelecekte cep telefonlarına bile entegre edilebileceğini düşündüğümüzde, kişiler anlık olarak kendini kontrol edebilir veya hastanelerde hızlı bir kontrol masası dahi oluşturulabilir. Bu manada ani ölümlerin de önüne geçilebilir.” dedi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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