Neptün ve Uranüs'ün renkleri mavi ve yeşil olmadığı ortaya çıktı

Fotoğrafları gerçek renklerini yansıtmayan Neptün ve Uranüs'ün "en kesin" betimlemesine ulaşmak isteyen İngiliz gökbilimciler, 1980'lerde ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Voyager 2 keşif aracının kaydettiği veri setlerini tekrar inceledi.
Bu kapsamda araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu Görüntü Spektrografı ve Avrupa Güney Rasathanesi'nin "Very Large Telescope" (VLT) adlı gözlemevindeki Çok Üniteli Spektroskopik Kaşif'i kulandı.
Çektiği fotoğrafları üç ayrı renk halinde kaydeden Voyager 2'nin piksellerini yeniden birleştiren spektrograflar, iki gezegenin de çok yakın tonlarda açık mavi-yeşil olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, Neptün ve Uranüs görüntülerini ilk kez işleyen bilim insanlarının, gezegenin atmosferine ait özellikleri vurgulamak amacıyla renkler daha parlak ve kontrast daha yüksek olacak şekilde keşif aracının sağladığı üç fotoğrafı birleştirdiğini belirtti.
Baş araştırmacı Prof. Patrick Irwin, gökbilimcilerin iki gezegenin gerçek renklerinin fotoğraftakilerle eşleşmediğinin uzun süredir farkında olduğunu vurguladı.
Irwin, "O dönemin gezegen bilimcileri, renklerin yapay olarak doygunlaştırıldığının farkındaydı, fotoğraflar bu bilgiyle yayınlanmıştı ancak zamanla bu ayrım kayboldu." ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.