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    NetEase durmuyor: Şimdi de Halo Infinite'in ortak geliştiricisi SkyBox Labs'ı satın aldı

    NetEase, Halo Infinite ve Minecraft dahil olmak üzere büyük oyunlardan tanıdığımız SkyBox Labs'ı satın aldı. Stüdyo, NetEase Games bünyesinde bağımsız olarak çalışmaya devam edecek.
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    NetEase, Halo'nun ortak geliştiricisi SkyBox Labs'ı satın aldı Tam Boyutta Gör
    Uzun bir süredir dijital oyun pazarına yatırımlarını sürdüren Çin merkezli NetEase Games, geçtiğimiz aylarda Detroit: Become Human ile tanıdığımız Quantic Deram satın alımıyla büyük ses getirmişti. Bu bağlamda küresel pazara açılmayı sürdüren firma, şimdi de Halo Infinite ve Fallout 76 gibi önemli oyunlarda imzası bulunan SkyBox Labs’ı satın aldı.

    SkyBox Labs, NetEase Games'e katılıyor

    2011 yılında kurulan Kanada merkezli SkyBox Lab, Halo 5, Halo Infinite, Age of Empires ve hatta Grandia II gibi oyunlarda ortak geliştirici olarak karşımıza çıktı. Yeni satın alım ile beraber NetEase bünyesine dahil olacak stüdyo, NetEase ve stüdyonun üç kurucu ortağı Shyang Kong, Derek MacNeil ve Steven Silvester altında bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek.

    Gerçekleştirilen duyuruda NetEase, yeni satın alımın finansal detayları hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. SkyBox Labs'ın kurucu ortağı Shyang Kong ise, "Kanada'daki varlığımızı büyütmeye, mevcut ve gelecekteki ortaklarımızı desteklemeye ve dünyanın dört bir yanındaki en büyük oyun stüdyolarından bazıları için daha fazla AAA oyunu birlikte geliştirmeye kararlıyız." sözlerini dile getirdi.

    Ayrıca kıdemli isim, ''Tutkulu ve yaratıcı yetenekli bireylerden oluşan bir ekip oluşturduk ve NetEase Games'e katılarak, yeni yaratıcı fırsatları takip etme planlarımızı hızlandırabileceğiz.” açıklamasında bulundu. 

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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