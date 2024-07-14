Marvel Rivals’ın beta testi için tarih verildi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı nişancı oyunların arasına bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Marvel Rivals’ın kapalı beta testi için tarih verildi. Peki oyuncular, yapıma ne zaman erişim sağlayabilecek?

Yeni Superman filminin logosu tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Marvel Rivals’ın kapalı beta testi 23 Temmuz’da başlıyor

Marvel Games ve NetEase Games, merakla beklenen Marvel Rivals için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Bu duyuruya göre merakla beklenen yapımın kapalı beta testi, San Diego Comic-Con sırasında kullanıma açılacak. Ayrıca Comic-Con katılımcıları da yapımı etkinlik sırasında deneyimleyebilecek.

Tam Boyutta Gör Comic-Con’a katılamayan oyuncular ise eğer seçilirlerse; Steam, Playstation 5 ve Xbox Series platformları üzerinden Marvel Rivals’ın beta testine katılabilecek. Ayrıca beta testi süresince yapım, çapraz platform desteği de sunacak, böylece oyuncular Xbox, Playstation ve PC oyuncuları ile rahatça eşleşebilecek. Oyunun beta testi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen alpha testinde bulunan içeriklerin yanı sıra Tokyo 2099: Spider-Islands adlı yeni bir haritaya ev sahipliği yapacak. 23 Temmuz’da kullanıma sunulacak olan kapalı beta, 5 Ağustos’ta erişime kapatılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Marvel Rivals'ın beta testi ne zaman başlayacak