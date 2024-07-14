Marvel Rivals’ın beta testi için tarih verildi

Teknoloji Editörü
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Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı nişancı oyunların arasına bir yenisi daha ekleniyor. ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Geçtiğimiz aylarda duyurulan Marvel Rivals’ın kapalı beta testi için tarih verildi. Peki oyuncular, yapıma ne zaman erişim sağlayabilecek?
Marvel Rivals’ın kapalı beta testi 23 Temmuz’da başlıyor
Marvel Games ve NetEase Games, merakla beklenen Marvel Rivals için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Bu duyuruya göre merakla beklenen yapımın kapalı beta testi, San Diego Comic-Con sırasında kullanıma açılacak. Ayrıca Comic-Con katılımcıları da yapımı etkinlik sırasında deneyimleyebilecek.
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Comic-Con’a katılamayan oyuncular ise eğer seçilirlerse;
Steam, Playstation 5 ve Xbox Series platformları üzerinden Marvel Rivals’ın beta testine katılabilecek. Ayrıca beta testi süresince yapım, çapraz platform desteği de sunacak, böylece oyuncular Xbox, Playstation ve PC oyuncuları ile rahatça eşleşebilecek. Oyunun beta testi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen alpha testinde bulunan içeriklerin yanı sıra Tokyo 2099: Spider-Islands adlı yeni bir haritaya ev sahipliği yapacak. 23 Temmuz’da kullanıma sunulacak olan kapalı beta, 5 Ağustos’ta erişime kapatılacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.