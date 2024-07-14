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    Anlık Bildirim

    Marvel Rivals’ın beta testi için tarih verildi

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Marvel Rivals, yakında beta testi ile oyuncularla buluşacak. Marvel evreninden birçok karakter ile dikkat çeken yapımın merakla beklenen beta testi için tarih verildi.
    Marvel Rivals Tam Boyutta Gör
    Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı nişancı oyunların arasına bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Marvel Rivals’ın kapalı beta testi için tarih verildi. Peki oyuncular, yapıma ne zaman erişim sağlayabilecek?

    Marvel Rivals’ın kapalı beta testi 23 Temmuz’da başlıyor

    Marvel Games ve NetEase Games, merakla beklenen Marvel Rivals için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Bu duyuruya göre merakla beklenen yapımın kapalı beta testi, San Diego Comic-Con sırasında kullanıma açılacak. Ayrıca Comic-Con katılımcıları da yapımı etkinlik sırasında deneyimleyebilecek.

    Marvel Rivals ekran görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Comic-Con’a katılamayan oyuncular ise eğer seçilirlerse; Steam, Playstation 5 ve Xbox Series platformları üzerinden Marvel Rivals’ın beta testine katılabilecek. Ayrıca beta testi süresince yapım, çapraz platform desteği de sunacak, böylece oyuncular Xbox, Playstation ve PC oyuncuları ile rahatça eşleşebilecek. Oyunun beta testi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen alpha testinde bulunan içeriklerin yanı sıra Tokyo 2099: Spider-Islands adlı yeni bir haritaya ev sahipliği yapacak. 23 Temmuz’da kullanıma sunulacak olan kapalı beta, 5 Ağustos’ta erişime kapatılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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