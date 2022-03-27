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Netflix bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl oyun sektörüne gireceğini açıklamış ve birkaç farklı mobil oyun ile hızlı bir giriş yapmıştı. Bu yatırımlara da son hız devam ediyor.

Netflix'ten 3. Oyun Stüdyosu

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Netflix, daha öncesinde RPG Dungeon Boss ve casino oyunu myVEGAS Bingo'yu geliştiren Boss Fight Entertainment'ı satın aldı. Satın alım için bir ücret açıklanmadı. Bu haberle birlikte aslında Netflix'in bu konuda ne kadar ciddi olduğunu da rahatça anlayabiliyoruz.

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Son 6 ay içerisinde Netflix'in aldığı üçüncü oyun stüdyosu oldu Boss Fight Entertainment. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Oxenfree geliştiricisi Night School Studio'yu satın almıştı. Bu ayın başında ise Stranger Things mobil oyununun geliştiricisi Next Games'i satın aldığını açıklamıştı. Netflix önümüzdeki yıllarda oyun sayısını ciddi anlamda arttıracak gibi duruyor.

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Netflix 6 ay içerisinde 3. oyun stüdyosunu satın aldı