Netflix 6 ay içerisinde 3. oyun stüdyosunu satın aldı

Netflix bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl oyun sektörüne gireceğini açıklamış ve birkaç farklı mobil oyun ile hızlı bir giriş yapmıştı. Bu yatırımlara da son hız devam ediyor.
Netflix'ten 3. Oyun Stüdyosu
Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Netflix, daha öncesinde RPG Dungeon Boss ve casino oyunu myVEGAS Bingo'yu geliştiren Boss Fight Entertainment'ı satın aldı. Satın alım için bir ücret açıklanmadı. Bu haberle birlikte aslında Netflix'in bu konuda ne kadar ciddi olduğunu da rahatça anlayabiliyoruz.
Son 6 ay içerisinde Netflix'in aldığı üçüncü oyun stüdyosu oldu Boss Fight Entertainment. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Oxenfree geliştiricisi Night School Studio'yu satın almıştı. Bu ayın başında ise Stranger Things mobil oyununun geliştiricisi Next Games'i satın aldığını açıklamıştı. Netflix önümüzdeki yıllarda oyun sayısını ciddi anlamda arttıracak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"