Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak

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Dünyanın en büyük video akış servislerinden biri olan Netflix, belgeselleri ile de birçok izleyicinin beğenesini kazanıyor. Netflix'in limitli süreliğine yayınlanacak belgeseli ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman ile ilgili.

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Black Panther rolü ile popülerliğini kazanan ancak sonrasında oynadığı yapımlar ile oyunculuğunu da kanıtlayan başarılı oyuncu Chadwick Boseman ne yazık ki geçtiğimiz yıl kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Yaşamının son dönemlerinde verdiği demeçler ile birçok insana örnek olan Chadwick Boseman, ölümü ile birçok insanı şaşırmıştı.

Netflix'in Chadwick Boseman: Portrait of an Artist isimli yeni belgeseli ise Chadwick Boseman'ın oyunculuk kariyeri hakkında olacak. Belgesel bu hafta sonu Netflix üzerinden yayınlanacak ve yalnızca 30 günlüğüne Netflix kütüphanesinde bulunacak.

Chadwick Boseman ayrıca hayatını kaybetmeden önce oynadığı son filmi Ma Rainey's Black Bottom ile de Oscar'da "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday. Birçok insan Boseman'ın Oscar'ı kazanacağını düşünüyor.

https://www.gamesradar.com/netflixs-chadwick-boseman-documentary-is-coming-to-the-streamer-for-a-limited-time/

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