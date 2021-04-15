Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak

Dünyanın en büyük video akış servislerinden biri olan Netflix, belgeselleri ile de birçok izleyicinin beğenesini kazanıyor. Netflix'in limitli süreliğine yayınlanacak belgeseli ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman ile ilgili.
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Black Panther rolü ile popülerliğini kazanan ancak sonrasında oynadığı yapımlar ile oyunculuğunu da kanıtlayan başarılı oyuncu Chadwick Boseman ne yazık ki geçtiğimiz yıl kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Yaşamının son dönemlerinde verdiği demeçler ile birçok insana örnek olan Chadwick Boseman, ölümü ile birçok insanı şaşırmıştı.
Netflix'in Chadwick Boseman: Portrait of an Artist isimli yeni belgeseli ise Chadwick Boseman'ın oyunculuk kariyeri hakkında olacak. Belgesel bu hafta sonu Netflix üzerinden yayınlanacak ve yalnızca 30 günlüğüne Netflix kütüphanesinde bulunacak.
Chadwick Boseman ayrıca hayatını kaybetmeden önce oynadığı son filmi Ma Rainey's Black Bottom ile de Oscar'da "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday. Birçok insan Boseman'ın Oscar'ı kazanacağını düşünüyor.
https://www.gamesradar.com/netflixs-chadwick-boseman-documentary-is-coming-to-the-streamer-for-a-limited-time/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.