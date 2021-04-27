Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı

Her ay birkaç farklı orijinal dizi ve film yayınlayan Netflix, yeni bir video yayınladı. Yayınlanan filmde bu yaz aboneleri bekleyen filmlerden ufak sahneler paylaşıldı.
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Bu yaz yayınlanacak olan filmlerden paylaşılan sahneler dışında, video bizlere bu filmlerin yayın tarihini de açıklıyor. Yayınlanan videoda Army of The Dead, The Loud House Movie, Blue Miracle, Ghost Lab, Carnaval, The Ice Raod ve Trollhunters: Rise of the Titans'tan yeni görüntüler de görebiliyoruz. Bu yaz yayınlanacak olan Netflix orijinal filmlerinin yayın tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu filmler dışında yine yaz aylarında daha fazla dizi ve film de Netflix'te yayınlanacaktır.
- Carnaval: 2Haziran
- Awake: 9 Haziran
- Wish Dragon: 11 Haziran
- Skater Girl: 11 Haziran
- Fatherhood: 18 Haziran
- Jagame Thandhiram: 18 Haziran
- Good on Paper: 23 Haziran
- The Ice Road: 25 Haziran
- America: The Motion Picture: 30 Haziran
- Restort for Love: 29 Temmuz
- The Last Mercenary: 30 Temmuz
- Sweet Girl: 20 Ağustos
- He's All That: 27 Ağustos
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