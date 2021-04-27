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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı

    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix, geçtiğimiz saatlerde yeni bir video paylaştı. Paylaşılan videoda bu yaz yayınlanacak olan filmlerin vizyon tarihleri açıklandı.
    27 Nisan 2021, 20:30 (2 sa.)
    1,2b
    48
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı
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    Her ay birkaç farklı orijinal dizi ve film yayınlayan Netflix, yeni bir video yayınladı. Yayınlanan filmde bu yaz aboneleri bekleyen filmlerden ufak sahneler paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir"

    Bu yaz yayınlanacak olan filmlerden paylaşılan sahneler dışında, video bizlere bu filmlerin yayın tarihini de açıklıyor. Yayınlanan videoda Army of The Dead, The Loud House Movie, Blue Miracle, Ghost Lab, Carnaval, The Ice Raod ve Trollhunters: Rise of the Titans'tan yeni görüntüler de görebiliyoruz. Bu yaz yayınlanacak olan Netflix orijinal filmlerinin yayın tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu filmler dışında yine yaz aylarında daha fazla dizi ve film de Netflix'te yayınlanacaktır.

    • Carnaval: 2Haziran
    • Awake: 9 Haziran
    • Wish Dragon: 11 Haziran
    • Skater Girl: 11 Haziran
    • Fatherhood: 18 Haziran
    • Jagame Thandhiram: 18 Haziran
    • Good on Paper: 23 Haziran
    • The Ice Road: 25 Haziran
    • America: The Motion Picture: 30 Haziran
    • Restort for Love: 29 Temmuz
    • The Last Mercenary: 30 Temmuz
    • Sweet Girl: 20 Ağustos
    • He's All That: 27 Ağustos

     



    https://screenrant.com/netflix-summer-2021-movies-release-dates-list/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O soldaki Tiktok'çu değil mi? Hangi içerik o, uzak duralım o içerikten.
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix her ay on bin tane film dizi yayınlayacağına kaliteyi mi arttırsan
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