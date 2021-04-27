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    Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir

    Yalnızca birkaç gün önce Oscar 2021'de ödül kazanan Another Round filminin Amerikan versiyonu yapılabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 18:00 (5 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir
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    Son dönemin popüler ve başarılı oyuncularından biri olan Mads Mikkelsen'in başrolünde bulunduğu Another Round şüphesiz geçtiğimiz yılın en önemli filmlerinden biri oldu. Geçtiğimiz saatlerde de filmin İngilizce yeniden yapım hakları satın alındı. 

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    Yönetmenliğini Thomas Vinterberg'in yaptığı, senaristliğini ise Tobias Lindholm'ün yaptığı başrolü Mads Mikkelsen olan Danimarka yapımı Another Round, 2020 yılında yayınlanmıştı. Birçok izleyici ve eleştirmenden başarılı not olan Another Round, Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine de aday olmuştu ve geçtiğimiz günlerde ödülü kazanmıştı.

    Yalnızca bir gün sonra da Endeavor Content ve Makeready tarafından filmin İngilizce yeniden yapım hakları satın alındı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da filmin başrolünü, yani Mads Mikkelsen'in oynadığı rolü Leonardo DiCaprio'nun oynaması bekleniyor. Yeniden yapımın başındaki isimler yine Thomas Vinterberg ve Tobias Lindholm olacak. Ne yazık ki filme dair başka bir detay bilinmiyor. 

    Ülkemizde Mubi üzerinden yayınlanan film, kesinlikle geçtiğimiz yılın en başarılı filmlerinden biriydi. Eğer izleme şansı yakalarsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.



    https://deadline.com/2021/04/another-round-remake-leonardo-dicaprio-oscar-winner-best-international-film-appian-way-makeready-endeavor-content-thomas-vinterberg-1234744200/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    deepd3 (İlker Temel) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten gerek yok, gerçekten.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) deepd3
    Tam da bunu yazmak için girmiştim. Kesinlikle gereksiz.
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