Netflix dizisi Wednesday, 1 milyar izlenmeyi geçti!

Wednesday, 16 Kasım’da platformda yayınlandı ve o zamandan beri sosyal medyada en çok konuşulan, takip edilen dizilerin başında geliyor. Lady Gaga’nın Wednesday Addams’ı oynayan Jenna Ortega’yı canlandırdığı "Woe What a Night" adlı dans videosu TikTok’ta 10 milyon izlenmeyi geçerken, #wednesdayaddams hashtagi 18 milyar görüntülenmeye sahip. Ayrıca dizi, The Cramps’ın Goo Good Muck şarkısının Spotify’da yükselmesine yardımcı oldu; şarkı, 16 milyon dinlenmeyi geçti.
Wednesday, American Horror Story’de oynayan Evan Peters’lı biyografi drama dizisi Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi’ni de tahtından etti. Dahmer, 28 günde 856.2 milyon saat izlenmeye ulaşırken, Wednesday, daha kısa sürede 1 milyar izlemeyi geçti. Dahmer’in 1 milyar izlemeyi geçmesi 60 gün sürdü.
2023 Altın Küre adayları arasında
2023 Altın Küre Ödülleri için, Wednesday, en iyi komedi dizisi alanında, Jenna Ortega da en iyi kadın oyuncu dalında aday gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...