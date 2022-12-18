Netflix dizisi Wednesday, 1 milyar izlenmeyi geçti!

Tam Boyutta Gör Tim Burton’ın yönettiği, Addams Ailesi’nin yan ürünü Wednesday, Netflix’te Stranger Things (4. sezon) ve Squid Game’in başardığı dönüm noktasına ulaştı. Korku-komedi dizisi, çıkışından bu yana üç hafta içinde 1 milyar saat izlenmeyi geçti ve 150 milyondan fazla evde izlendi. Wednesday, şu anda Netflix’teki en popüler ikinci dizi konumunda.

Netflix en çok izlenen diziler ve filmler listesi 5 gün önce eklendi

Wednesday, 16 Kasım’da platformda yayınlandı ve o zamandan beri sosyal medyada en çok konuşulan, takip edilen dizilerin başında geliyor. Lady Gaga’nın Wednesday Addams’ı oynayan Jenna Ortega’yı canlandırdığı "Woe What a Night" adlı dans videosu TikTok’ta 10 milyon izlenmeyi geçerken, #wednesdayaddams hashtagi 18 milyar görüntülenmeye sahip. Ayrıca dizi, The Cramps’ın Goo Good Muck şarkısının Spotify’da yükselmesine yardımcı oldu; şarkı, 16 milyon dinlenmeyi geçti.

Wednesday, American Horror Story’de oynayan Evan Peters’lı biyografi drama dizisi Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi’ni de tahtından etti. Dahmer, 28 günde 856.2 milyon saat izlenmeye ulaşırken, Wednesday, daha kısa sürede 1 milyar izlemeyi geçti. Dahmer’in 1 milyar izlemeyi geçmesi 60 gün sürdü.

2023 Altın Küre adayları arasında

2023 Altın Küre Ödülleri için, Wednesday, en iyi komedi dizisi alanında, Jenna Ortega da en iyi kadın oyuncu dalında aday gösteriliyor.

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