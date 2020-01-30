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    Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor

    Netflix, popüler manga ve anime serisi olan One Piece'in canlı-aksiyon uyarlaması için resmen hazırlıklara başladı. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor

    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de popüler manga ve anime serisi One Piece'e gözünü dikti. One Piece'in yaratıcısı Eiiçiro Oda ve Netflix tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, live-action dizinin ilk sezonu için resmen onay verildi. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacağı söyleniyor.

    The Hollywood Reporter'da yer alan bilgilere göre Netflix, One Piece dizisi için Tomorrow Studios ile anlaşmaya varmış. Aynı stüdyoyu geçtiğimiz yıl Amazon Prime Video'da yayınlanan Hanna dizisinden tanıyoruz. Tomorrow Studios ayrıca bir başka popüler anime serisi olan Cowboy Bebop'un da şu anda bir live action dizisini hazırlıyor.

    One Piece'in live-action dizisi aslında ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu, ancak geride bıraktığımız iki buçuk yılda konuyla ilgili pek bir şey duymamıştık. Eiiçiro Oda bugün ilk kez diziyle ilgili bilgiler verdi. Oda'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

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    "Projeyi ilk kez 2017'de duyurduğumu biliyorum, ama bu tür şey zaman alıyor! Çalışmalarımız perde arkasında yavaş bir şekilde ilerliyordu, öyle görünüyor ki nihayet artık büyük duyuruyu da yapabilirim: Netflix, yani dünyanın en büyük dijital yayın servisi bizlere muazzam bir prodüksiyon desteği sunacak! Bu müthiş ümit verici bir durum!! 10 bölümlük ilk sezonda hikaye nereye kadar ilerleyecek? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? Lütfen bir süre daha sabredin ve bizleri takipte kalın!"

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    One Piece uyarlaması Steven Maeda (Lost, The X-Files, Salvation) ve Matt Owens (Luke Cage, Agents of SHIELD) tarafından hazırlanacak. Serinin yaratacısı Eiiçiro Oda'nın da yapımcılar arasında yer alacağı belirtiliyor. Oda'nın prodüksiyon sürecine ne kadar dahil olacağını şu an için elbette bilemiyoruz.

    Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor
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    Netflix'in One Piece dizisi aslına bakarsanız şu anda serinin hayranlarını epey endişelendirmiş durumda. Seriyi takip edenlerin hemen hepsi sanıyorum, One Piece'in genel yapısı itibarıyla live-action bir uyarlama için pek de uygun olmadığı görüşüne katılacaktır. Bu denli uzun ve dünyası geniş bir fantastik serinin hakkını vererek uyarlanması için inanılmaz bir bütçe, 10+ sezon ve çok iyi bir oyuncu kadrosu gerekiyor. Aslına bakarsanız tüm bunlar sağlansa dahi yine de mangadaki tonun yakalanması çok zor. Bakalım Netflix'in dizisi serinin hayranlarını tatmin edebilecek mi.

    Dünya genelinde toplamda 460 milyon adetlik satış gerçekleştiren One Piece, şu anda tarihin en çok satan manga serisi rekorunu elinde bulunduruyor. One Piece mangasının ilk bölümü 1997 yılında yayınlanmıştı. Anime serisi ise iki yıl sonra 1999'da start verdi. Serinin hem mangası hem de animesi şu anda son sürat devam ediyor. Eiiçiro Oda'nın bu yıl içerisinde mangada 1000. bölüme ulaşması bekleniyor.



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    Haberi duyunca gecenin 2'sinde çığlığı bastım şuan ağız dolusu küfürler savuruyorum. Hadi Death Note'ı, Witcher'ı yediniz çok koymadı da One Piece kırmızı çizgimdi. Zenci Luffy'nin Gear 4 yapmasını yada Nami'nin lezbiyen olmasına katlanamam. Eğer o dizi efsane kalitede olmazsa Allah ikinizi de bildiği gibi yapsın Netflix&Eichiro Oda.
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