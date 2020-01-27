Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor

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Anime dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Steins;Gate'in Hollywood TV uyarlaması geliyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre dizi için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda. Steins;Gate'in live-action uyarlaması Skydance Television tarafından hazırlanacak.

Skydance Television, Netflix'te yayınlanan Altered Carbon'un yapımcısıydı. Ayrıca aynı stüdyo şu anda Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Vakıf'ın (Foundation) da uyarlamasını hazırlıyor. Skydance'in çok köklü bir geçmişe sahip olduğu söyleyemeyiz, ancak stüdyonun daha önce Altered Carbon ve Vakıf gibi yüksek bütçeli diziler üzerinde çalışmış olması iyiye işaret olarak değerlendirilebilir.

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Steins;Gate uyarlamasının hangi platformda yayınlanacağı şu an için bilinmiyor. Yapılan resmi açıklamada pek fazla bilgiye yer verilmemiş. Dizinin yapım kadrosu ve yayın platformu gibi konularda önümüzdeki aylarda yeni detayların verileceği söyleniyor.

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Steins;Gate ilk olarak 2009 yılında bir görsel roman olarak karşımıza çıkmıştı. Bir buçuk yıl gibi kısa bir süre sonra Steins;Gate animesi de seyircilerle buluştu. Anime versiyonuyla kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başaran Steins;Gate, şu anda tarihin en iyi bilim kurgu animelerinden birisi olarak gösteriliyor.

Steins;Gate ayrıca anime dünyasının IMDB'si olarak değerlendirebileceğimiz MyAnimeList'te de Full Metal Alchemist: Brotherhood'un ardından en yüksek oy ortalamasına sahip ikinci anime olma gibi önemli bir başarıya da sahip.

Zaman yolculuğu ve alternatif evrenler gibi konuları orijinal bir şekilde ele alan Steins;Gate'in live-action uyarlaması bakalım serinin hayranlarını tatmin edebilecek mi.

http://steinsgate.jp/10th/project10/

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