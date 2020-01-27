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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor

    Steins;Gate'in live-action uyarlaması için hazırlıklar başladı. Altered Carbon, Jack Ryan ve Foundation gibi serilerden tanıdığımız Skydance Television, dizinin yapımcılığını üstlenecek
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    363
    6
    6
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor
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    Anime dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Steins;Gate'in Hollywood TV uyarlaması geliyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre dizi için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda. Steins;Gate'in live-action uyarlaması Skydance Television tarafından hazırlanacak.

    Skydance Television, Netflix'te yayınlanan Altered Carbon'un yapımcısıydı. Ayrıca aynı stüdyo şu anda Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Vakıf'ın (Foundation) da uyarlamasını hazırlıyor. Skydance'in çok köklü bir geçmişe sahip olduğu söyleyemeyiz, ancak stüdyonun daha önce Altered Carbon ve Vakıf gibi yüksek bütçeli diziler üzerinde çalışmış olması iyiye işaret olarak değerlendirilebilir. 

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    Steins;Gate uyarlamasının hangi platformda yayınlanacağı şu an için bilinmiyor. Yapılan resmi açıklamada pek fazla bilgiye yer verilmemiş. Dizinin yapım kadrosu ve yayın platformu gibi konularda önümüzdeki aylarda yeni detayların verileceği söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı"

    Steins;Gate ilk olarak 2009 yılında bir görsel roman olarak karşımıza çıkmıştı. Bir buçuk yıl gibi kısa bir süre sonra Steins;Gate animesi de seyircilerle buluştu. Anime versiyonuyla kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başaran Steins;Gate, şu anda tarihin en iyi bilim kurgu animelerinden birisi olarak gösteriliyor. 

    Steins;Gate ayrıca anime dünyasının IMDB'si olarak değerlendirebileceğimiz MyAnimeList'te de Full Metal Alchemist: Brotherhood'un ardından en yüksek oy ortalamasına sahip ikinci anime olma gibi önemli bir başarıya da sahip.

    Zaman yolculuğu ve alternatif evrenler gibi konuları orijinal bir şekilde ele alan Steins;Gate'in live-action uyarlaması bakalım serinin hayranlarını tatmin edebilecek mi.



    http://steinsgate.jp/10th/project10/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Batw0 32 dk.
    700den fazla seri izlemiş biri olarak bu animenin yeri bende her zaman farklıdır. Animesini izlemeyen biri için ilgi çekici gelebilir ancak izleyenler için 5para etmez bir yapım olacaktır.



    el psy congroo..
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    Toyoda 1 sa.
    Hic umudum yok, umarim beni haksiz cikarirlar.
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    olağan_şüpheli 2 sa.
    Kim zenci ,kim eşcinsel ,kim yahudi ,kim meksikalı olacak bakalım
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    KaleyDeskop 2 sa.
    animesi çok durağandı sabır ile izlemek gerekiyor. hoolywood bu uyarlamaya kesin bir zenci, bir asyalı ve bir gay koyacak. hele netflix de yayınlanırsa bu dediklerim yüzde yüz çıkacaktır :)

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    damn2u 4 sa.
    Tadamia-tutturuuuu
    Tutturu-Okaaarin gibi vurguları yapamayacaklarına göre oturup ağlayabiliriz.

    Japonların seslendirme kalitesi ve kelime oyunlarını bilenler anlar ancak.
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    NimbleSoul 4 sa.
    Güzel olacağına dair hiçbir umudum yok. İstedikleri kadar cgi, kurgu kassınlar yine de animedeki havayı yaratamazlar. Ortaya üçüncü sınıf bilim kurgu dizileri gibi bir şey çıkacağına eminim.

    El Psy Congroo!
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