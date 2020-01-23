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    Netflix duyurdu: The Witcher anime filmi geliyor

    Netflix, Witcher dünyasında geçen yeni bir anime filmi duyurdu. The Witcher: Nightmare of the Wolf'un bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.
    20 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
    1,8b
    2
    13
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix duyurdu: The Witcher anime filmi geliyor
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de bir Witcher animasyon filmi üzerinde çalışıyor. Twitter üzerinden bugün konuyla ilgili resmi bir duyuru yapan şirket, yeni anime filminin The Witcher: Nightmare of the Wolf ismiyle yayınlanacağını açıkladı.

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    Netflix'in paylaştığı tweette pek fazla detay yer almıyor. Anime filminin, The Witcher dizisinin yapımcıları Lauren Hissrich ve Beau DeMayo tarafından hazırlanacağı belirtilmiş. Animasyon içinse Studio Mir ile anlaşıldığı belirtiliyor. Güney Koreli stüdyoyu The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender gibi yapımlardan tanıyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı"

    The Witcher: Nightmare of the Wolf'un konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Netfix'in tweetende film için,"Kıta'nın yüzleştiği yeni bir tehdite geri götürecek" şeklinde üstü kapalı bir ifade kullanılmış. Nightmare of the Wolf'un, The Witcher dizisiyle bağlantılı olacağı tahmin ediliyor ancak elbette şu an için kesin bir şey yok. 

    Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf'un yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Filmin bu yıl içerisinde yayınlanacağını tahmin ediyoruz. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    a_y_k_u_t 20 sa. en beğenilen
    Yolla gelsin netflix, süt veriyor nasılsa sağ sağabildiğin kadar :)
    Yanıtla +19
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    Pizza Steve 19 sa.
    Bununda bokunu çıkartacaklar belli oldu
    Yanıtla +14
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    memoli156 19 sa.
    Legend of Korra mı? Yine Lauren mi? Arkadaş kafa mı buluyorsunuz?? Lezbiyen/Gay Witcher izleriz artık. Hiç mi Wild Hunt cinematic trailer izlemediniz? Cinematic trailer kalitesinde 20’şer dakikalık bölümler halinde gelse ortalığı yıkardı? Bunları gördükçe CD Project Red’in gerçek başarısının iyi bir oyun yapmak olmadığını anlıyorum. Bu adamlar Witcher evrenine, evrenin kendisinden daha değerli şeyler katmış. Her şeyden öte Witcher ve evrenin temel mekaniklerini anlamışlar ve geliştirmişler. Bir kez daha tebrikler CDPR!
    Legend of Korra mı? Yine Lauren mi? Arkadaş kafa mı buluyorsunuz?? Lezbiyen/Gay Witcher izleriz artık. Hiç mi Wild Hunt cinematic trailer izlemediniz? Cinematic...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Ekskalibur1 4 sa.
    Andrew Sapkowski CDPR ekibine trip atacağım diye çok yanlış ellere teslim etti evreni. Keşke A Night To Remember veya Killing Monsters tarzı şeyler gelse
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    KaleyDeskop 7 sa.
    anime değil. legend kora da anime değildi. çok tartışıldı bu konu.. zaten anime yapmak çok pahalı oluyor, netflix'in soınsor olarak yaptırdığı her anime cgi olup içine ediliyor malesef...



    tabi anime tarzı yaparlar onu bilemem. belli ki netflix elindeki markanın etinden sütünden yararlanacak ve iliğine kadar kurutacak.
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    Dürüstİnsan 8 sa.
    Animasyonun gelebileceğini dizi çıkmadan önce bazı haber sitelerinde söyleniyordu. Eğer birinci ve ikinci sezon arasındaki olayları anlatacaksa güzel olur.
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    renega1 9 sa.
    Bir anime bağımlısı olsam da bu saçmalığı izlemem. Resmen grinin 20 tonu havası veriyor dizisi
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    denqer 13 sa.
    Daha dizinin taksidi bitmedi be
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    Naruto45 13 sa.
    Sezon 2 lütfen
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    renega1 9 sa. Naruto45
    bi genç kız daha
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    memoli156 19 sa.
    Legend of Korra mı? Yine Lauren mi? Arkadaş kafa mı buluyorsunuz?? Lezbiyen/Gay Witcher izleriz artık. Hiç mi Wild Hunt cinematic trailer izlemediniz? Cinematic trailer kalitesinde 20’şer dakikalık bölümler halinde gelse ortalığı yıkardı? Bunları gördükçe CD Project Red’in gerçek başarısının iyi bir oyun yapmak olmadığını anlıyorum. Bu adamlar Witcher evrenine, evrenin kendisinden daha değerli şeyler katmış. Her şeyden öte Witcher ve evrenin temel mekaniklerini anlamışlar ve geliştirmişler. Bir kez daha tebrikler CDPR!
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sheff2x 19 sa. memoli156
    Çok haklı bir yorum. Dizi beni de hiç sarmadı. Gittim Witcher 3 indirdim tekrar oynadım, keyfim yerine geldi.
    Oyunun grafikleri mi gelişti yoksa 2k dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Grafikler güncel oyunlardan daha güzel geldi.
    Yanıtla +1
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    cenkerozkan 17 sa. memoli156
    Düşüncelerimin tercümanısın hocam
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    Pizza Steve 19 sa.
    Bununda bokunu çıkartacaklar belli oldu
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    Led Zeppelin 20 sa.
    Anime işini netflix beceremiyor, enerjisini başka şeylere harcasınlar.
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    a_y_k_u_t 20 sa. en beğenilen
    Yolla gelsin netflix, süt veriyor nasılsa sağ sağabildiğin kadar :)
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    1842 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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