Netflix duyurdu: The Witcher anime filmi geliyor

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de bir Witcher animasyon filmi üzerinde çalışıyor. Twitter üzerinden bugün konuyla ilgili resmi bir duyuru yapan şirket, yeni anime filminin The Witcher: Nightmare of the Wolf ismiyle yayınlanacağını açıkladı.İlginizi Çekebilir Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
Netflix'in paylaştığı tweette pek fazla detay yer almıyor. Anime filminin, The Witcher dizisinin yapımcıları Lauren Hissrich ve Beau DeMayo tarafından hazırlanacağı belirtilmiş. Animasyon içinse Studio Mir ile anlaşıldığı belirtiliyor. Güney Koreli stüdyoyu The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender gibi yapımlardan tanıyoruz.
Ayrıca Bkz. "Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı"
The Witcher: Nightmare of the Wolf'un konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Netfix'in tweetende film için,"Kıta'nın yüzleştiği yeni bir tehdite geri götürecek" şeklinde üstü kapalı bir ifade kullanılmış. Nightmare of the Wolf'un, The Witcher dizisiyle bağlantılı olacağı tahmin ediliyor ancak elbette şu an için kesin bir şey yok.
Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf'un yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Filmin bu yıl içerisinde yayınlanacağını tahmin ediyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tabi anime tarzı yaparlar onu bilemem. belli ki netflix elindeki markanın etinden sütünden yararlanacak ve iliğine kadar kurutacak.
Oyunun grafikleri mi gelişti yoksa 2k dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Grafikler güncel oyunlardan daha güzel geldi.
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
1842 kez okundu.
10 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
the witcher, netflix ve