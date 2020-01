Netflix duyurdu: The Witcher anime filmi geliyor

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de bir Witcher animasyon filmi üzerinde çalışıyor. Twitter üzerinden bugün konuyla ilgili resmi bir duyuru yapan şirket, yeni anime filminin The Witcher: Nightmare of the Wolf ismiyle yayınlanacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı

Netflix'in paylaştığı tweette pek fazla detay yer almıyor. Anime filminin, The Witcher dizisinin yapımcıları Lauren Hissrich ve Beau DeMayo tarafından hazırlanacağı belirtilmiş. Animasyon içinse Studio Mir ile anlaşıldığı belirtiliyor. Güney Koreli stüdyoyu The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender gibi yapımlardan tanıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı"

The Witcher: Nightmare of the Wolf'un konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Netfix'in tweetende film için,"Kıta'nın yüzleştiği yeni bir tehdite geri götürecek" şeklinde üstü kapalı bir ifade kullanılmış. Nightmare of the Wolf'un, The Witcher dizisiyle bağlantılı olacağı tahmin ediliyor ancak elbette şu an için kesin bir şey yok.

Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf'un yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Filmin bu yıl içerisinde yayınlanacağını tahmin ediyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.