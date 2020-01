Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Netflix'in geçtiğimiz ay yayınladığı yeni orijinal dizisi The Witcher, dünya genelinde inanılmaz büyük bir ilgiyle karşılandı. 2019'un son çeyreğiyle ilgili bugün resmi bir yazı yayınlayan Netflix, The Witcher dizisinin tam 76 milyon abone tarafından izlendiğini açıkladı. The Witcher'ın, Netflix platformundaki 'en çok izlenen ilk sezon' rekorunu kırdığı belirtiliyor.

Netflix, 76 milyonluk izlenme rakamına The Witcher'ın herhangi bir bölümünü en az iki dakika izleyen tüm aboneleri dahil etmiş. Şirketin burada ölçü sisteminde bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. The Witcher öncesinde, izlenme rakamlarına yalnızca, bir bölümün en az %70'ini izleyenler dahil ediliyordu.

The Witcher dizisinin açıklanan izlenme sayısı elbette inanılmaz etkileyici ancak yeni ölçü sistemi nedeniyle de rakamların biraz şiştiği söylenebilir. İki dakika her ne olursa olsun oldukça kısa bir süre. Netflix, hissedarlara gönderdiği mektupta rakamları biraz şişirmek istemiş gibi görünüyor.

Netflix abonelerinin %45'i The Witcher'ı en az iki dakika izlemiş

Netflix'in açıkladığı yeni verilere göre platformda 31 Aralık 2019 itibarıyla dünya genelinde toplam 167 milyon abone bulunuyor. Yani The Witcher dizisini en az iki dakika izleyenlerin toplam abone sayısına oranı yaklaşık %45 seviyesinde.

