Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı

    The Witcher dizisi Netflix'e hızlı bir giriş yaptı. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan şirket, The Witcher'ın ilk sezonunu 76 milyon abonenin izlediğini duyurdu.
    18 sa.
    8,1b
    37
    34
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Netflix'in geçtiğimiz ay yayınladığı yeni orijinal dizisi The Witcher, dünya genelinde inanılmaz büyük bir ilgiyle karşılandı. 2019'un son çeyreğiyle ilgili bugün resmi bir yazı yayınlayan Netflix, The Witcher dizisinin tam 76 milyon abone tarafından izlendiğini açıkladı. The Witcher'ın, Netflix platformundaki 'en çok izlenen ilk sezon' rekorunu kırdığı belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama

    Netflix, 76 milyonluk izlenme rakamına The Witcher'ın herhangi bir bölümünü en az iki dakika izleyen tüm aboneleri dahil etmiş. Şirketin burada ölçü sisteminde bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. The Witcher öncesinde, izlenme rakamlarına yalnızca, bir bölümün en az %70'ini izleyenler dahil ediliyordu. 

    Ayrıca Bkz. "Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı"

    The Witcher dizisinin açıklanan izlenme sayısı elbette inanılmaz etkileyici ancak yeni ölçü sistemi nedeniyle de rakamların biraz şiştiği söylenebilir. İki dakika her ne olursa olsun oldukça kısa bir süre. Netflix, hissedarlara gönderdiği mektupta rakamları biraz şişirmek istemiş gibi görünüyor. 

    Netflix abonelerinin %45'i The Witcher'ı en az iki dakika izlemiş

    Netflix'in açıkladığı yeni verilere göre platformda 31 Aralık 2019 itibarıyla dünya genelinde toplam 167 milyon abone bulunuyor. Yani The Witcher dizisini en az iki dakika izleyenlerin toplam abone sayısına oranı yaklaşık %45 seviyesinde. 



    https://www.theverge.com/2020/1/21/21075927/netflix-the-witcher-viewer-numbers-length-metrics-q4-2019-earnings Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dr20mouse 14 sa. en beğenilen
    Kadın cast’ını biraz daha iyi seçimlerle yapsaydınız ve olaylarını birbirine karıştırmasaydınız daha da fazla izlenirdi...
    1 Yanıt Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Executor Arhentir 10 sa.
    Zenci elf ve dyrad'lar gibi saçmalıklar dışında güzel bir diziydi.
    Anlatım şekli her kafa yapısına uygun değil. Bölük pörçük gibi gelmesi çok normal.
    Son bölümlere doğru taşlar yerine oturuyor.
    Zenci elf ve dyrad'lar gibi saçmalıklar dışında güzel bir diziydi. Anlatım şekli her kafa yapısına uygun değil. Bölük pörçük gibi gelmesi çok normal. So...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    metehan_bera 1 sa.
    İlk iki bölüm izleyip bırakanlara tavsiyem, sezonu sonuna kadar izlemeniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ahmethi 2 sa.
    Mandalorian nerdeee bu nerdee benim de beklentimin altında kalmış dizi, sürekli boş boş konuşup duruyorlar sadece
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    barkin67 3 sa.
    Devamı gelsede izlesek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Scorpioleo 3 sa.
    Dizi o kadar kotu ki zenci elfler kotu demeyenleri öpüyormuş.

    Hicbi boku begenmeyenlerin gozleri yasli agzindan salyalar saca saca kiskancliktan agliyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    strathmorea 3 sa.
    Dark elflerin hepsi kötü değildir bu bir. Dark elflerin de türleri vardır evet ve koyu tenlidirler genellikle, yani dizide koyu tenli, senin tabirinle zenci tasvir edilmesi normaldir bu da 2. Bu arada kitapta beyaz ama dizide siyahi canlandırılmasına bende ayar oluyorum ama bu dark elf muhabbeti için geçerli değil, orada normal bir canlandırma var, he dersin ki biraz daha elf tipinde olsun öyle çapsız bir tip olmasın orası tamam. Çok bilmişlik değil biraz oku gör anlarsın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Executor Arhentir 1 sa. strathmorea
    Yürü git ya ne saçmalıyorsun.
    Yarın öbür gün dizide gay orc'lar çıksa bunları da bağrınıza basarsınız herhalde ?
    Dizi'de yapılmak isteneni anlıyoruz ama bu kadarda Popülizmin boku çıkarılmaz yahu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Hollow 6 sa.
    Kadın oyuncu seçimlerine kötü demek iltifat olur, berbat seçimler. Biri beyaz diğeri kızıl arkadaş, gidip 2 esmer oyuncu seçmişler/oynatmışlar. Bence hiçbir çekicilikleri yoktu.

    Triss

    Hayaller:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Netflix'in sunduğu gerçekler:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Daha fazla karşılaştırmaya gerek yok sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cceviz 7 sa.
    Dizi çok iyiydi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    antrepocu 7 sa.
    dizi o kadar kötü ki bitsin diye yalvardım resmen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    B87 7 sa.
    İlk iki bölümü izledim. Hayatımda izlediğim en sıkıcı yabancı diziydi. Reklamını iyi yapmamışlar, oyununun hatırına bu kadar ilgi gördü. Sıkıcı olsa da dediğim gibi oyunun hatırına izlenmiştir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (5 Üye, 32 Misafir) 8 Masaüstü 29 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8146 kez okundu.
    25 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the witcher, witcher ve
    8 etiket daha netflix dizi henry cavill Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı 2 sa. Coronavirüs nedir ? 2 sa. Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha 3 sa. Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak 3 sa. Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X canlı olarak sızdı 4 sa. Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi 4 sa. Eski ehliyetleri yenilemek için verilen süre uzatıldı 5 sa. SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor 5 sa. Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz 5 sa. Karşınızda mobil oyun bilgisayarı | Nintendo Switch görmesin 6 sa. Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu 6 sa. Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor 7 sa. WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu 7 sa. Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsü açıklaması 8 sa. The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti 8 sa. Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor 9 sa. G.I. Joe: War on Cobra indirmeye sunuldu 9 sa. Intel işlemcilerinde indirime gidebilir 10 sa. SteelSeries Apex 3 ve 5 oyuncu klavyeleri duyuruldu 10 sa. UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı Sonraki 80 güne kadar kullanım süresi sunan Garmin Tactix Delta tanıtıldı 20 sa. AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu 20 sa. Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak 21 sa. Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor? 21 sa. Yeni nesil Google Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı 22 sa. UBER’in çekilmesiyle İstanbul’da taksi plakası fiyatları uçtu 22 sa. Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu 22 sa. Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber] 23 sa. Glovo, Türkiye'den çekiliyor 1 gün Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor 1 gün AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir 1 gün Paul Walker'ın otomobilleri açık artırma ile satıldı: 370Z, R32 Skyline 1 gün 2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak 1 gün realme telefonlar Türkiye'de 1 gün Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda 1 gün Superbox'ı costuracak router | TP-Link Deco 5G 1 gün Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu 1 gün Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu 1 gün PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali 1 gün Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim