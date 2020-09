Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix yine önemli bir projeyle karşımıza çıkıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre, Çinli yazar Liu Cixin'in başarılı bilim kurgu üçlemesi Üç Cisim Problemi'nin (The Three Body Problem) dizi uyarlaması için çalışmalar başlamış durumda. Dizinin yüksek bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları

Game of Thrones'un yapımcılarından

Üç Cisim Problemi dizi uyarlamasının başına epey deneyimli bir ekip getirilmiş. Game of Thrones'un ünlü yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss, dizide yazarlık ve yapımcılık görevlerini üstlenecek. Ayrıca The Terror dizisinden tanıdığımız Alexander Woo da yine Üç Cisim Problemi'nin yazarları arasında yer alacak. Son olarak Rian Johnson, Rosamund Pike ve Ram Bergman gibi ünlü isimlerin de idareci yapımcı olarak dizi ekibinde yer alacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Üç Cisim Problemi üçlemesinin aynı adlı ilk kitabı 2008 yılında yayınlanmıştı. Üç Cisim Problemi'nde gizemli bir uzaylı uygarlığıyla ilk kez temasa geçen insanlığın ilginç hikayesi anlatılıyor. Kitabın İngilizce çevirisi 2014'te, Türkçe çevirisi ise 2016'da okuyucularla buluştu. İngilizce çevirisinin hemen ardından kitap 2015'te Hugo Ödülü'ne layık görüldü ve böylece Liu Cixin bu ödülü kazanan ilk Asyalı yazar olarak tarihe geçmeyi başardı.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan David Benioff ve D.B. Weiss,"Liu Cixin'in bu müthiş üçlemesi kesinlikle bizim şu ana kadar okuduğumuz en büyük ve en iddialı bilim kurgu serisi. Okurları 1960'lardan alıp zamanın sonuna kadar götüren, bizim soluk mavi noktamızdan evrenin uzak kenarlarına kadar müthiş bir yolculuk. Bu hikayeyi hayata geçirmek ve dünyanın her tarafından seyircilerle buluşturmak için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Dizinin yayın tarihi veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi.

https://collider.com/three-body-problem-netflix-series-david-benioff-db-weiss-rian-johnson/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.