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    Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor

    Dizinin başında Game of Thrones'un yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss var. Yüksek bütçeli bir yapım olacağı söyleniyor. Yayın tarihi şu an için belli değil.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor
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    Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix yine önemli bir projeyle karşımıza çıkıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre, Çinli yazar Liu Cixin'in başarılı bilim kurgu üçlemesi Üç Cisim Problemi'nin (The Three Body Problem) dizi uyarlaması için çalışmalar başlamış durumda. Dizinin yüksek bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyor.

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    Game of Thrones'un yapımcılarından

    Üç Cisim Problemi dizi uyarlamasının başına epey deneyimli bir ekip getirilmiş. Game of Thrones'un ünlü yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss, dizide yazarlık ve yapımcılık görevlerini üstlenecek. Ayrıca The Terror dizisinden tanıdığımız Alexander Woo da yine Üç Cisim Problemi'nin yazarları arasında yer alacak. Son olarak Rian Johnson, Rosamund Pike ve Ram Bergman gibi ünlü isimlerin de idareci yapımcı olarak dizi ekibinde yer alacağı belirtildi.

    Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor
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    Üç Cisim Problemi üçlemesinin aynı adlı ilk kitabı 2008 yılında yayınlanmıştı. Üç Cisim Problemi'nde gizemli bir uzaylı uygarlığıyla ilk kez temasa geçen insanlığın ilginç hikayesi anlatılıyor. Kitabın İngilizce çevirisi 2014'te, Türkçe çevirisi ise 2016'da okuyucularla buluştu. İngilizce çevirisinin hemen ardından kitap 2015'te Hugo Ödülü'ne layık görüldü ve böylece Liu Cixin bu ödülü kazanan ilk Asyalı yazar olarak tarihe geçmeyi başardı. 

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan David Benioff ve D.B. Weiss,"Liu Cixin'in bu müthiş üçlemesi kesinlikle bizim şu ana kadar okuduğumuz en büyük ve en iddialı bilim kurgu serisi. Okurları 1960'lardan alıp zamanın sonuna kadar götüren, bizim soluk mavi noktamızdan evrenin uzak kenarlarına kadar müthiş bir yolculuk. Bu hikayeyi hayata geçirmek ve dünyanın her tarafından seyircilerle buluşturmak için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

    Dizinin yayın tarihi veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. 



    https://collider.com/three-body-problem-netflix-series-david-benioff-db-weiss-rian-johnson/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    feylosoft (Gurhan Erkal) 1 hf.
    Bugüne kadar en kafa açıcı(yakıcı) roman idi. Bilimkurgu diye aldım. Çin tarihinden, komunizme, insan ilişkileerinden, sanal oyunlara kadar çok dehşet verici şeyler öğrendim. Kitabı alırken Çinli bir yazar hakkında kuşkularım vardı lakin okuduğum en iyi kitaplardan biriydi diyebilirim.
    Bugüne kadar en kafa açıcı(yakıcı) roman idi. Bilimkurgu diye aldım. Çin tarihinden, komunizme, insan ilişkileerinden, sanal oyunlara kadar çok dehşet verici şe...
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf. en beğenilen
    aslında uzaylıların eşcinsel olmasını hiç de yadırgamam. hem orjinal oşur hemde klişe olmaz. ben netflixden bekliyorum..
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    KaleyDeskop (ali ) 1 hf. en beğenilen
    aslında uzaylıların eşcinsel olmasını hiç de yadırgamam. hem orjinal oşur hemde klişe olmaz. ben netflixden bekliyorum..
    Yanıtla +5
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    deveyehendekatlatanadam (deveye hendek atlatan adam) 1 hf.
    Arkadaşlar serinin ilk iki kitabını okudum ve şunu söyleyebilirim "ilk iki kitapta eşcinsellik yok"
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    feylosoft (Gurhan Erkal) 1 hf.
    Bugüne kadar en kafa açıcı(yakıcı) roman idi. Bilimkurgu diye aldım. Çin tarihinden, komunizme, insan ilişkileerinden, sanal oyunlara kadar çok dehşet verici şeyler öğrendim. Kitabı alırken Çinli bir yazar hakkında kuşkularım vardı lakin okuduğum en iyi kitaplardan biriydi diyebilirim.
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