Netflix dava edilebilir: Gerçek Squid Game olaylı başladı

Squid Game: The Challenge olaylı başladı
Squid Game: The Challenge şovu İngiltere’de eski bir askeri hava alanından dönüştürülmüş Cardington Stüdyolarında kış aylarında çekildi. Diğer şovların aksine oldukça zorlu bölümler olduğu için stüdyoda sürekli tıbbi yardım ekipleri hazır bulunduruldu.
Ocak ayında çekimleri yapılan şov bu açıdan da zorlayıcı oldu. O dönemde bazı katılımcıların yaralandığı ve sete ambülans çağrıldığı iddia edilmiş ancak yerel sağlık otoriteleri bunu yalanlamıştı. Bu kez katılımcılardan bir iddia geldi.
Katılımcıların hukuki temsilcisi Express Solicitors, eğlenceli olması beklenen şovun katılımcıları sonuna kadar zorlayan bir mücadeleye dönüştüğünü, katılımcıların özellikle Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununda uzun süreler hareketsiz kaldıklarını belirtiyor. Soğuk hava nedeniyle bazı katılımcılarda hipotermi ve sinir hasarı oluştuğu ifade ediliyor.
Squid Game: The Challenge yapımcıları ise şimdilik taraflarına ulaşmış bir dava tebliği olmadığını ve her katılımcının sağlık şartlarını son derece ciddiye alarak çekimlerin yapıldığını duyurdu. Şubat ayında da İngiliz sağlık otoriteleri çekim şartlarını soruşturmuş ancak müdahaleye gerek görmemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.