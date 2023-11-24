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    Netflix dava edilebilir: Gerçek Squid Game olaylı başladı

    Squid Game: The Challenge reality şovu çekimleri esnasında bazı katılımcıların hipotermi ve sinir hasarı yaşadığı iddiasıyla ilgili Netflix’i dava edeceği gündeme geldi. 
    Squid Game: The Challenge Tam Boyutta Gör
    Netflix’in fenomen dizisi Squid Game’i birebir gerçek hayata uyarlamak için yola çıkan ve bu hafta erişime açılan Squid Game: The Challenge reality şovu olaylı başladı. Katılımcılar Netflix’i dava etmekle tehdit ediyor.

    Squid Game: The Challenge olaylı başladı

    Squid Game: The Challenge şovu İngiltere’de eski bir askeri hava alanından dönüştürülmüş Cardington Stüdyolarında kış aylarında çekildi. Diğer şovların aksine oldukça zorlu bölümler olduğu için stüdyoda sürekli tıbbi yardım ekipleri hazır bulunduruldu.

    Ocak ayında çekimleri yapılan şov bu açıdan da zorlayıcı oldu. O dönemde bazı katılımcıların yaralandığı ve sete ambülans çağrıldığı iddia edilmiş ancak yerel sağlık otoriteleri bunu yalanlamıştı. Bu kez katılımcılardan bir iddia geldi.

    Katılımcıların hukuki temsilcisi Express Solicitors, eğlenceli olması beklenen şovun katılımcıları sonuna kadar zorlayan bir mücadeleye dönüştüğünü, katılımcıların özellikle Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununda uzun süreler hareketsiz kaldıklarını belirtiyor. Soğuk hava nedeniyle bazı katılımcılarda hipotermi ve sinir hasarı oluştuğu ifade ediliyor.

    Squid Game: The Challenge yapımcıları ise şimdilik taraflarına ulaşmış bir dava tebliği olmadığını ve her katılımcının sağlık şartlarını son derece ciddiye alarak çekimlerin yapıldığını duyurdu. Şubat ayında da İngiliz sağlık otoriteleri çekim şartlarını soruşturmuş ancak müdahaleye gerek görmemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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