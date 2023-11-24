Netflix dava edilebilir: Gerçek Squid Game olaylı başladı

Tam Boyutta Gör Netflix’in fenomen dizisi Squid Game’i birebir gerçek hayata uyarlamak için yola çıkan ve bu hafta erişime açılan Squid Game: The Challenge reality şovu olaylı başladı. Katılımcılar Netflix’i dava etmekle tehdit ediyor.

Squid Game: The Challenge olaylı başladı

Squid Game: The Challenge şovu İngiltere’de eski bir askeri hava alanından dönüştürülmüş Cardington Stüdyolarında kış aylarında çekildi. Diğer şovların aksine oldukça zorlu bölümler olduğu için stüdyoda sürekli tıbbi yardım ekipleri hazır bulunduruldu.

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Ocak ayında çekimleri yapılan şov bu açıdan da zorlayıcı oldu. O dönemde bazı katılımcıların yaralandığı ve sete ambülans çağrıldığı iddia edilmiş ancak yerel sağlık otoriteleri bunu yalanlamıştı. Bu kez katılımcılardan bir iddia geldi.

Katılımcıların hukuki temsilcisi Express Solicitors, eğlenceli olması beklenen şovun katılımcıları sonuna kadar zorlayan bir mücadeleye dönüştüğünü, katılımcıların özellikle Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununda uzun süreler hareketsiz kaldıklarını belirtiyor. Soğuk hava nedeniyle bazı katılımcılarda hipotermi ve sinir hasarı oluştuğu ifade ediliyor.

Squid Game: The Challenge yapımcıları ise şimdilik taraflarına ulaşmış bir dava tebliği olmadığını ve her katılımcının sağlık şartlarını son derece ciddiye alarak çekimlerin yapıldığını duyurdu. Şubat ayında da İngiliz sağlık otoriteleri çekim şartlarını soruşturmuş ancak müdahaleye gerek görmemişti.

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