Squid Game: The Challenge şovu başladı

Squid Game: The Challenge ne anlatıyor?
Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi Squid Game’in gerçek hayata uyarlanmış hali olarak tanımlanan Squid Game: The Challenge, 456 gerçek oyuncuyla 4.560 milyon dolarlık bir ödül havuzu için yapılan mücadeleyi anlatıyor. Ödül havuzu televizyon tarihindeki en yüksek para ödülüne sahip.
Dizideki havayı verebilmek için mekânlar, kıyafetler ve yarışma bölümleri birebir aynı tasarlanmaya çalışılmış. Örneğin Kırmızı Işık, Yeşik Işık oyunu 456 oyuncuyla birebir oynanıyor ve kaybedenler siyah boya ile vurularak oyundan çıkıyor. Bazı bölümleri ise diziden farklı olarak eklenmiş.
Katılımcılar dizideki karakterlerin yaşadığı ranzalı odada kalırken her yarışma öncesi ikonik gardiyanlar yatakhaneyi ziyaret ediyor. İlk sezonda 5 bölüm izleyicileri beklerken kalan 5 bölüm ise ikinci sezonda izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.