Squid Game: The Challenge şovu başladı

Tam Boyutta Gör Yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan Squid Game dizisi sonrasında bir reality şovuna dönüşmüştü. Yine Netflix platformuna özel olacak Squid Game: The Challenge şovu ilk sezonuyla yayında.

Squid Game: The Challenge ne anlatıyor?

Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi Squid Game’in gerçek hayata uyarlanmış hali olarak tanımlanan Squid Game: The Challenge, 456 gerçek oyuncuyla 4.560 milyon dolarlık bir ödül havuzu için yapılan mücadeleyi anlatıyor. Ödül havuzu televizyon tarihindeki en yüksek para ödülüne sahip.

Gerçek Squid Game'in ilk tam fragmanı yayınlandı: Dizideki gibi! 1 ay önce eklendi

Dizideki havayı verebilmek için mekânlar, kıyafetler ve yarışma bölümleri birebir aynı tasarlanmaya çalışılmış. Örneğin Kırmızı Işık, Yeşik Işık oyunu 456 oyuncuyla birebir oynanıyor ve kaybedenler siyah boya ile vurularak oyundan çıkıyor. Bazı bölümleri ise diziden farklı olarak eklenmiş.

Katılımcılar dizideki karakterlerin yaşadığı ranzalı odada kalırken her yarışma öncesi ikonik gardiyanlar yatakhaneyi ziyaret ediyor. İlk sezonda 5 bölüm izleyicileri beklerken kalan 5 bölüm ise ikinci sezonda izleyici ile buluşacak.

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