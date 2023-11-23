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    Anlık Bildirim

    Squid Game: The Challenge şovu başladı

    Squid Game: The Challenge reality şovu özellikle Squid Game dizisinin aşırı şiddet ve cinsellik unsurlarından kaçınanlar için benzer bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. 
    Squid Game: The Challenge Tam Boyutta Gör
    Yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan Squid Game dizisi sonrasında bir reality şovuna dönüşmüştü. Yine Netflix platformuna özel olacak Squid Game: The Challenge şovu ilk sezonuyla yayında.

    Squid Game: The Challenge ne anlatıyor?

    Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi Squid Game’in gerçek hayata uyarlanmış hali olarak tanımlanan Squid Game: The Challenge, 456 gerçek oyuncuyla 4.560 milyon dolarlık bir ödül havuzu için yapılan mücadeleyi anlatıyor. Ödül havuzu televizyon tarihindeki en yüksek para ödülüne sahip.

    Dizideki havayı verebilmek için mekânlar, kıyafetler ve yarışma bölümleri birebir aynı tasarlanmaya çalışılmış. Örneğin Kırmızı Işık, Yeşik Işık oyunu 456 oyuncuyla birebir oynanıyor ve kaybedenler siyah boya ile vurularak oyundan çıkıyor. Bazı bölümleri ise diziden farklı olarak eklenmiş.

    Katılımcılar dizideki karakterlerin yaşadığı ranzalı odada kalırken her yarışma öncesi ikonik gardiyanlar yatakhaneyi ziyaret ediyor. İlk sezonda 5 bölüm izleyicileri beklerken kalan 5 bölüm ise ikinci sezonda izleyici ile buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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