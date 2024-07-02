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Tam Boyutta Gör Netflix, mevcut aboneler için en ucuz reklamsız plan seçeneğini kaldırmaya başladı. Reddit'teki çok sayıda gönderide paylaşılan görsellerde, Netflix bazı temel plan abonelerinden Netflix aboneliğini sürdürmek için yeni bir plan seçmelerini istiyor.

Netflix, ucuz reklamsız paketini kaldırıyor

Temel plan için ayda 9,99 dolar ödeyen abonelerin, 6,99 dolarlık reklamlı planı, 15,49 dolar tutarındaki reklamsız planı veya 22,99 dolarlık 4K Premium seçeneğini seçmesi gerekiyor.

Reddit'teki gönderilere bakıldığında, bu uyarıyı alan kullanıcıların çoğunun Kanada ve Birleşik Krallık'ta bulunduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl Netflix, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yeni aboneler için ucuz reklamsız abonelik seçeneğini sonlandırmıştı. Ocak ayında ise, mevcut aboneler için bu seçeneği kaldıracağını duyurmuştu.

Netflix, tamamen ücretsiz plan sunmayı düşünüyor 1 hf. önce eklendi

Diğer birçok platform gibi Netflix de kullanıcıları, Mayıs ayı itibarıyla 40 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan reklamlı planına yönlendirmeye devam ediyor. Netflix ülkemizde reklamlı üyelik sunmuyor. Bunun yerine sunulan en ucuz temel paketin ücreti ise 119,99 TL.

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Netflix, en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırmaya başladı