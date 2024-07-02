Netflix, en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırmaya başladı

Netflix, ucuz reklamsız paketini kaldırıyor
Temel plan için ayda 9,99 dolar ödeyen abonelerin, 6,99 dolarlık reklamlı planı, 15,49 dolar tutarındaki reklamsız planı veya 22,99 dolarlık 4K Premium seçeneğini seçmesi gerekiyor.
Reddit'teki gönderilere bakıldığında, bu uyarıyı alan kullanıcıların çoğunun Kanada ve Birleşik Krallık'ta bulunduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl Netflix, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yeni aboneler için ucuz reklamsız abonelik seçeneğini sonlandırmıştı. Ocak ayında ise, mevcut aboneler için bu seçeneği kaldıracağını duyurmuştu.
Diğer birçok platform gibi Netflix de kullanıcıları, Mayıs ayı itibarıyla 40 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan reklamlı planına yönlendirmeye devam ediyor. Netflix ülkemizde reklamlı üyelik sunmuyor. Bunun yerine sunulan en ucuz temel paketin ücreti ise 119,99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.