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    Anlık Bildirim

    Netflix, en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırmaya başladı

    Netflix, mevcut aboneler için en ucuz reklamsız plan seçeneğini kaldırmaya başladı. Reddit'te paylaşılan görsellerde, Netflix'in bazı temel plan abonelerine bildirim gönderdiği görülüyor.
    Netflix, en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Netflix, mevcut aboneler için en ucuz reklamsız plan seçeneğini kaldırmaya başladı. Reddit'teki çok sayıda gönderide paylaşılan görsellerde, Netflix bazı temel plan abonelerinden Netflix aboneliğini sürdürmek için yeni bir plan seçmelerini istiyor.

    Netflix, en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırmaya başladı

    Netflix, ucuz reklamsız paketini kaldırıyor

    Temel plan için ayda 9,99 dolar ödeyen abonelerin, 6,99 dolarlık reklamlı planı, 15,49 dolar tutarındaki reklamsız planı veya 22,99 dolarlık 4K Premium seçeneğini seçmesi gerekiyor. 

    Reddit'teki gönderilere bakıldığında, bu uyarıyı alan kullanıcıların çoğunun Kanada ve Birleşik Krallık'ta bulunduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl Netflix, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yeni aboneler için ucuz reklamsız abonelik seçeneğini sonlandırmıştı. Ocak ayında ise, mevcut aboneler için bu seçeneği kaldıracağını duyurmuştu. 

    Diğer birçok platform gibi Netflix de kullanıcıları, Mayıs ayı itibarıyla 40 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan reklamlı planına yönlendirmeye devam ediyor. Netflix ülkemizde reklamlı üyelik sunmuyor. Bunun yerine sunulan en ucuz temel paketin ücreti ise 119,99 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 saat önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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