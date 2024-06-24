Netflix, tamamen ücretsiz plan sunmayı düşünüyor

Tamamen ücretsiz Netflix, yakın zamanda mümkün değil
Ancak, tamamen ücretsiz Netflix aboneliği yakın zamanda mümkün görünmüyor. Bloomberg’in kaynakları, bu planın şu anda yalnızca şirket içinde görüşüldüğünü belirtiyor. Bu teklifin özellikle de düşük gelirli tüketicilerin şu anki fiyatlarla bu hizmeti almaya gücünün yetmediği ülkelerde şirketin ivmesini sürdürmesine yardımcı olacağı açık.
Netflix’in reklamlı aboneliği Türkiye’de bulunmuyor. Yurt dışında standart ve premium aboneliğe ek olarak çeşitli kısıtlamalarla birlikte reklamlı abonelik seçeneği de sunuluyor. Netflix Türkiye fiyatları hem oldukça yüksek hem de fiyata göre verilen hizmet çok kötü. Temel planın fiyatı 120 TL ve bu fiyata 720p gibi yıllar yıllar öncesinin kalitesinde izlemenize izin veriliyor. Güncel Netflix fiyatlarına buradan bakabilirsiniz.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-06-23/netflix-s-advertising-challenge-it-isn-t-big-enough https://bgr.com/business/netflix-is-considering-a-free-version-of-the-service-heres-who-could-get-it/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.