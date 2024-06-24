Tam Boyutta Gör Netflix, tamamen ücretsiz plan seçeneğini Kenya'da denemişti ancak geçen yıl sonlandırdı. Şirketin şu anda düşündüğü şey, ücretsiz planı çok daha büyük pazarlarda (örneğin Asya ve Avrupa) sunarak büyük bir adım atmak. Bloomberg’e göre ücretsiz plan sunulursa Almanya, Japonya gibi ülkelere sunulacak; belli abonenin yakalandığı ana pazar olan Amerika’da söz konusu bile değil.

Netflix son ayların izlenme rakamlarını paylaştı 4 hf. önce eklendi

Tamamen ücretsiz Netflix, yakın zamanda mümkün değil

Ancak, tamamen ücretsiz Netflix aboneliği yakın zamanda mümkün görünmüyor. Bloomberg’in kaynakları, bu planın şu anda yalnızca şirket içinde görüşüldüğünü belirtiyor. Bu teklifin özellikle de düşük gelirli tüketicilerin şu anki fiyatlarla bu hizmeti almaya gücünün yetmediği ülkelerde şirketin ivmesini sürdürmesine yardımcı olacağı açık.

Netflix’in reklamlı aboneliği Türkiye’de bulunmuyor. Yurt dışında standart ve premium aboneliğe ek olarak çeşitli kısıtlamalarla birlikte reklamlı abonelik seçeneği de sunuluyor. Netflix Türkiye fiyatları hem oldukça yüksek hem de fiyata göre verilen hizmet çok kötü. Temel planın fiyatı 120 TL ve bu fiyata 720p gibi yıllar yıllar öncesinin kalitesinde izlemenize izin veriliyor. Güncel Netflix fiyatlarına buradan bakabilirsiniz.

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Netflix, tamamen ücretsiz plan sunmayı düşünüyor