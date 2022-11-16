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    Netflix şifre paylaşımını ücretli yapmadan önce "Erişim İzinleri" özelliğini kullanıma sundu

    Netflix, Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde Netflix hesabınızı kullanan tüm cihazları kontrol edebiliyor ve oturumu kapatabiliyorsunuz.
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    Netflix, Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliği nedir? Tam Boyutta Gör

    Netflix, hesapların ortak kullanılmasını engellemek için çeşitli özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu defa şifrenizi değiştirmeden diğer kullanıcıları şutlayabileceğiniz (!) bir özelliği kullanıma sundu.

    Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliği ne işe yarıyor?

    Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi isimli özellik ile hesabınıza giriş yapan tüm cihazlar hakkında detaylı bilgiye erişebiliyorsunuz. Dilediğiniz cihazın oturumunu uzaktan kapatabiliyorsunuz.

    Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi sayfasında cihazların marka modeli, son izleme tarihi, yaklaşık konumu ve IP adresi bilgisi yer alıyor. Oturumu Kapat butonuna basarak, cihazdaki oturumunuzu kapatabiliyorsunuz. Şunu belirtmekte fayda var ki, bu işlem yalnızca oturumu kapatıyor. Karşı taraf şifrenizi biliyorsa tekrar giriş yapabilir.

    Özellik hakkında açıklamada yayınlayan Netflix, şunları kaydetti:

    “Yaklaşan tatil sezonu için seyahat planları yapan pek çok üyemiz, ailelerini ve dostlarını ziyaret etmek için gittikleri her yerde Netflix izlemeye devam edecek. Bir otelde ve hatta arkadaşınızın evinde kalırken hesabınızda oturum açmak son derece kolay olsa da pek çok kişi, daha sonrasında oturumlarını kapatmayı unutabiliyor. Bugünden itibaren Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliğini kullanıma sunuyoruz. Bu yeni özellik, hesabınızda yakın zamanda izleme etkinliği için kullanılmış cihazların tümünü görüntülemenize ve belirli cihazlardaki oturumunuzu sadece bir tık ile kapatmanıza imkân tanıyacak.”

    Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliği bugün tüm dünyada kullanıma sunuldu. Web üzerinden Netflix’e giriş yaparak, “Hesap” sayfası altında bulunan “Erişim izinlerini ve cihazları yönet” sayfasını ziyaret ederek veya doğrudan https://www.netflix.com/manageaccountaccess bağlatısını ziyaret ederek yeni özelliği kullanabilirsiniz.

    Netflix, hesap paylaşımını engelleyen yeni özelliklerini 2023 yılında kullanıma sunulacak. Bir hesaba farklı evlerden yapılan bağlantılarda ek ücret talep edecek. Netflix'in ortak hesap kullanımını nasıl durduracağı hakkınde henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

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