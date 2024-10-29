2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Netflix’in yeni Moments özelliğiyle kullanıcılar izledikleri bir film veya diziden belirli sahneleri yer imlerine ekleyebilecek. Bu sahneler, sahne başladığı andan itibaren daha sonra izlemek üzere yer imlerine eklenebilecek ve hatta Instagram, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Mesajlar uygulaması gibi çeşitli sosyal medya uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşılabilecek.

Netflix aboneleri platformda günde ne kadar süre geçiriyor? 1 hf. önce eklendi

Netflix film ve dizilerinden sahneler paylaşılabilecek

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların bir Netflix dizisinden veya filminden anı paylaşmak için tek yapması gereken, ekranın alt kısmındaki Anlar’a (Moments) dokunmak. Sahne, otomatik olarak Benim Netflix’im (My Netflix) sekmesine eklenecek.

Netflix sözcüsü Dorian Rosenburg, kaydedebilecek Moments sayısının içeriğin uzunluğuna bağlı olacağını söylüyor. Ancak, Anlar’ı kaydetmek için bolca alan olacağını, üyelerin dizi ve filmleri kaydederken sınır konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını ekliyor.

Netflix Anlar özelliği şimdilik mobil uygulamalarla sınırlı. Ancak şirket özelliğin yakında Android ve diğer platformlara geleceğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix, etkileşimi artıracak Anlar özelliğini duyurdu