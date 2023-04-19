Netflix güncel abone sayısını açıkladı

Netflix, düzelüğe çıktı
Netflix, ilgili dönemde küresel ölçekte 1,75 milyon yeni abone kazanmayı başararak toplam abone sayısını 232.5 milyona yükseltti. Abone sayısı bu anlamda yıllık bazda yüzde 4,9 oranında yükselmiş oldu. Netflix, geçtiğimiz yılın sonlarında reklamlı abonelik planını kullanıma sunmuş ve son çeyrekte 7,66 milyon abone kazanmıştı. Öte yandan 2022’nin ilk yarısında Netflix, 1.1 milyon abone kaybetmişti.
Netflix, ikinci çeyrek öngörüsünü de paylaştı. Buna göre gelirlerin yüzde 3,4 artarak 8,24 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Net gelir tarafında ise yine bir miktar düşüş beklenmekte. Bunlara ek olarak ABD ve Kanada operasyonlarından elde edilen gelir, 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 8 artarken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika geliri yüzde 2 düştü. Latin Amerika geliri yüzde 7 ve Asya-Pasifik geliri ise yüzde 2 arttı. Son olarak bu çeyrekte katılan yeni aboneliklerin yaklaşık 1,5 milyonu Asya-Pasifik bölgesinden geldi.Kaynakça https://www.screendaily.com/news/netflix-reports-175m-global-subs-gain-in-q1-2023-prepares-to-launch-password-crackdown-in-us/5181157.article https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2023/q1/Final-Q1-23-Shareholder-Letter.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)