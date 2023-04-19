Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi döneminde ciddi bir büyüme yaşayan Netflix, zorlu geçen 2022 yılının ardından 2023’e hızlı başladı. 1 Ocak-31 Mart tarihleri ​​arasını kapsayan birinci çeyrek sonuçlarını yayınlayan Netflix, yeni yılın ilk döneminde güçlü bir adım atmayı başardı.

Netflix, düzelüğe çıktı

Netflix, ilgili dönemde küresel ölçekte 1,75 milyon yeni abone kazanmayı başararak toplam abone sayısını 232.5 milyona yükseltti. Abone sayısı bu anlamda yıllık bazda yüzde 4,9 oranında yükselmiş oldu. Netflix, geçtiğimiz yılın sonlarında reklamlı abonelik planını kullanıma sunmuş ve son çeyrekte 7,66 milyon abone kazanmıştı. Öte yandan 2022’nin ilk yarısında Netflix, 1.1 milyon abone kaybetmişti.

Tam Boyutta Gör Abone sayılarını bir yana bırakıp kazançlara baktığımızda ise işlerin burada da yolunda olduğunu görüyoruz. Netflix, gelirlerini yıllık bazda yüzde 3,7 artırarak 8,16 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi başarmış durumda. Birinci çeyrekte şirketin faaliyet gelirleri yüzde 21 marj ile 1,7 milyar dolar oldu. Net gelir ise önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 300 milyon dolar azalarak 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Netflix, ikinci çeyrek öngörüsünü de paylaştı. Buna göre gelirlerin yüzde 3,4 artarak 8,24 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Net gelir tarafında ise yine bir miktar düşüş beklenmekte. Bunlara ek olarak ABD ve Kanada operasyonlarından elde edilen gelir, 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 8 artarken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika geliri yüzde 2 düştü. Latin Amerika geliri yüzde 7 ve Asya-Pasifik geliri ise yüzde 2 arttı. Son olarak bu çeyrekte katılan yeni aboneliklerin yaklaşık 1,5 milyonu Asya-Pasifik bölgesinden geldi.

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Netflix güncel abone sayısını açıkladı