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    Netflix'in aksiyon filmi Extraction büyük ilgi gördü: Devamı geliyor

    Chris Hemsworth'lı Extraction, Netflix'in en büyük açılış yapan filmi olma yolunda ilerliyor. Netflix, büyük başarıya ulaşan filmin devamı için şimdiden çalışmalara başlamış durumda.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in aksiyon filmi Extraction büyük ilgi gördü: Devamı geliyor
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    Netflix'in Chris Hemsworth'lı yeni aksiyon filmi Extraction, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Neredeyse tüm ülkelerde Top 10 listesine girmeyi başaran film, kısa sürede yakaladığı başarıyla Netflix'te yüzleri güldürmüş durumda. Dijital yayın servisi şimdi bu müthiş başarıyı bir devam filmiyle süslemek istiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman

    Deadline'da yer alan bilgilere göre Netflix, yeni Extraction filmi için Joe ve Anthony Russo ile anlaşmaya varmış durumda. Avengers Endgame'in yönetmenleri Russo Kardeşler bildiğiniz gibi ilk filmin de yapımcılığını üstlenmişti. İkilinin yine yapımcılık görevi üstleneceği belirtiliyor. Ayrıca Joe Russo yeni Extraction filminin senaryosunu kaleme alan isim olacak.

    İlk filmin yönetmeni Sam Hargrave'in de yeni proje için geri dönmesi bekleniyor. Chris Hemsworth tarafında ise henüz kesin bir şey yok. Joe Russo, Hemsworth ile masaya oturmadan önce senaryonun tamamlanmasını istediklerini belirtmiş. Ancak Chris Hemsworth'ın büyük bir ihtimalle yeni filmin de başrolünde yer alacağı tahmin ediliyor.

    Netflix'in en popüler filmi olacak

    Extraction, Netflix'in en büyük açılış yapan orijinal filmi olma yolunda ilerliyor. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan medya devi, Extraction'ın dört hafta içerisinde 90 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Böylece Extraction; Bird Box ve The Irishman'i de geride bırakarak en büyük açılış rekorunu eline geçirecek. Filmin bu müthiş başarısında elbette virüs salgının da etkisi büyük.



    https://deadline.com/2020/05/extraction-netflix-sequel-chris-hemsworth-joe-russo-screenplay-script-sam-hargrave-1202925594/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tahir40 (Tahir ) 1 hf. en beğenilen
    Klasik vasat Netflix filmi. Bi çocuğu kurtarıcam diye eleman 2 tümen Bangladeş askerini üçer beşer harcıyor :)
    Bu Hollywoodun bir huyu var, bi ülke ne kadar fakirse o kadar sarı filtreyi basıyor adamlar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Klasik vasat Netflix filmi. Bi çocuğu kurtarıcam diye eleman 2 tümen Bangladeş askerini üçer beşer harcıyor :) Bu Hollywoodun bir huyu var, bi ülke ne kad...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. tahir40
    Aynen. Özellikle şu sarı filtre olayını bu filmde epey abartmışlardı. İzlerken rahatsız etti. Sanki sis, duman, pislik içeren başka bir gezegendeymiş gibi bir hava veriyorlar. Sarı filtre olayı sadece fakir ülkelere uygulanmıyor, Ortadoğu coğrafyasında da sarıyı basıyorlar, zengin olsun olmasın. Türkiye de sarı filtre içerisinde. Ama filtre coğrafyaya göre de değişiyor: mevzu Rusya ise soğuk mavi-yeşil-gri basıyorlar.

    Filme gelirsek tek plan çekim sahneleri güzeldi ama onun dışında bir numarası yok. Bu tarz sahnelere de doyduk. Senary olarak bir farklılık yok. Boş vakit vardır, izlenecek film kalmamıştır, filmden haz almak için kişi kendini buna zorluyordur, o zaman bu film beğenilebilir. Yoksa zor.
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 1 hf.
    çok dandik bir film 40 dakka sonra hızlı hızlı sardırarak izledim
    Chris kendisine yazık etmiş
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 4 gün
    Hiç bir şeyi beğenmeme timi yine gelmiş. Her şeye eleştiri her şeye laf.

    Filme gelecek olursak netflixin en iyi filmlerinden biri olabilir. Tabi bunda marvel yapimcilarinin da etkisi büyük .
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    LooF (cem bayram) 5 gün
    ne kadar çok boş yapan olmuş yahu
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    Irishman (Boşver Adımı) 5 gün
    Neredeyse şah damarından kurşun yiyip üstüne nehre düşen birisinin hayatta kalması ve üstüne devam filmi çekilmesi mi?



    Bu kafadan istiyorum. Bu kafadan istiyorum derken sözüm bu filmi çekenlere değil bunun devam filmini izleyeceklere.



    Netflix insanların bugunu öyle bir bulmuş ki saltanatı yıllarca sürmeye devam edecek. Müthiş bir pazarlama stratejisi.
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    LorneMalvo 6 gün
    John Wick ile beraber daha çok stuntman filmi göreceğiz sanırım. Extraction'un yönetmeni de bir dublör, Marvel filmlerinin birçoğunda görev almış. Tabii John Wick filmlerinin arkasında bir felsefe var, Exraction ise çok düz bir aksiyon filmi. Aksiyon kısmında başarılı ancak bir derinliği yok, izleyip unutacağın filmlerden yani.

    Bir de o sarı renk paletinden nefret ediyorum, kullanmayın şunu artık filmlerde ucuz gösteriyor.
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    Dark Saga 1 hf.
    Yorumlar genel olarak pek iç açıcı değil ama Chris için bi izliycem ilk fırsatta bakalım.
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    NatuRom DeMoNto (Master Chief) 1 hf.
    Klise bir senaryo olmasına rağmen keyifle izledim. Aksiyon sahneleri oldukça iyiydi. Filmin tek sıkıntısı sarı filtreyi biraz abartmış olmasıydı.
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    kadirlatif 1 hf. yeni yorumcu
    Çok güzel bir filmdi ben begendim. Devamını bekliyorum
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    6 Undergroung ayarında boş bir popcorn filme benzettim
    kafa dağıtmalık bir ara bakarım
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    betulsanverdi 1 hf. yeni yorumcu
    bir aksiyon filmini ilk kez begendim ben
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    6411 kez okundu.
    44 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, extraction ve
    4 etiket daha chris hemsworth aksiyon filmleri netflix aksiyon filmleri Bilim ve Teknoloji
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