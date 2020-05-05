Netflix'in aksiyon filmi Extraction büyük ilgi gördü: Devamı geliyor

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Netflix'in Chris Hemsworth'lı yeni aksiyon filmi Extraction, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Neredeyse tüm ülkelerde Top 10 listesine girmeyi başaran film, kısa sürede yakaladığı başarıyla Netflix'te yüzleri güldürmüş durumda. Dijital yayın servisi şimdi bu müthiş başarıyı bir devam filmiyle süslemek istiyor.

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Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman

Deadline'da yer alan bilgilere göre Netflix, yeni Extraction filmi için Joe ve Anthony Russo ile anlaşmaya varmış durumda. Avengers Endgame'in yönetmenleri Russo Kardeşler bildiğiniz gibi ilk filmin de yapımcılığını üstlenmişti. İkilinin yine yapımcılık görevi üstleneceği belirtiliyor. Ayrıca Joe Russo yeni Extraction filminin senaryosunu kaleme alan isim olacak.

İlk filmin yönetmeni Sam Hargrave'in de yeni proje için geri dönmesi bekleniyor. Chris Hemsworth tarafında ise henüz kesin bir şey yok. Joe Russo, Hemsworth ile masaya oturmadan önce senaryonun tamamlanmasını istediklerini belirtmiş. Ancak Chris Hemsworth'ın büyük bir ihtimalle yeni filmin de başrolünde yer alacağı tahmin ediliyor.

Netflix'in en popüler filmi olacak

Extraction, Netflix'in en büyük açılış yapan orijinal filmi olma yolunda ilerliyor. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan medya devi, Extraction'ın dört hafta içerisinde 90 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Böylece Extraction; Bird Box ve The Irishman'i de geride bırakarak en büyük açılış rekorunu eline geçirecek. Filmin bu müthiş başarısında elbette virüs salgının da etkisi büyük.

https://deadline.com/2020/05/extraction-netflix-sequel-chris-hemsworth-joe-russo-screenplay-script-sam-hargrave-1202925594/

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