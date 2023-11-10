Netflix'in Avatar dizisinden ilk fragman yayınlandı
Kaçıranlar için Netflix, Haziran ayındaki bir etkinlikte dört ulusun (Su, Toprak, Ateş ve Hava Kabileleri) sembollerini gösteren ve dizinin 2024'te çıkacağını belirten 37 saniyelik kısa bir teaser paylaşmıştı. Yeni paylaşılan fragman ise, dizide yer alacak karakterlere ve evrene erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. İşte fragman:
Dizi, Avatar evreninden aşina olduğumuz dört farklı kabilenin yer aldığı bir fantezi dünyasında geçecek. Bu noktada kabilelerin Ateş Ulusu ile olan mücadelesini ve son hava bükücü Avatar Aang'in hikayesine tanık olacağız. Dizinin kadrosuna gelirsek, Aang rolünde Gordon Cormier, Katara rolünde Kiawentiio, Ateş Lordu Ozai rolünde Daniel Dae Kim ve Sokka rolünde Ian Ousley yer alıyor.
Yapımın baş yazarlığını ise Sleepy Hollow ve Pantheon dizileri ile tanıan Albert Kim, yürütücü yapımcılığını Roseanne Liang, Lindsey Liberatore, Michael Goi ve Dan Lin üstlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.