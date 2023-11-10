Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'in Avatar dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Netflix'in yeni dizisi Avatar: The Last Airbender'dan ilk fragman yayınlandı. Nickelodeon'un beğenilen animasyon dizisi, Netflix tarafından tekrar ele alınıyor. İşte ilk görüntüler...
    Netflix'in Avatar dizisinden ilk fragman yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında yayınlanan "One Piece" uyarlamasıyla olumlu yorumlar almayı başaran Netflix, şimdi de Nickelodeon'un beğenilen animasyon dizisi Avatar: The Last Airbender'ın live-action dizisi ile karşımıza çıkacak. Bugünse merakla beklenen diziden ilk fragman yayınlandı. İşte 22 Şubat 2024'te yayınlanak Avatar: The Last Airbender dizisinden ilk görüntüler...

    Netflix'in Avatar dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Kaçıranlar için Netflix, Haziran ayındaki bir etkinlikte dört ulusun (Su, Toprak, Ateş ve Hava Kabileleri) sembollerini gösteren ve dizinin 2024'te çıkacağını belirten 37 saniyelik kısa bir teaser paylaşmıştı. Yeni paylaşılan fragman ise, dizide yer alacak karakterlere ve evrene erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. İşte fragman:

    Dizi, Avatar evreninden aşina olduğumuz dört farklı kabilenin yer aldığı bir fantezi dünyasında geçecek. Bu noktada kabilelerin Ateş Ulusu ile olan mücadelesini ve son hava bükücü Avatar Aang'in hikayesine tanık olacağız. Dizinin kadrosuna gelirsek, Aang rolünde Gordon Cormier, Katara rolünde Kiawentiio, Ateş Lordu Ozai rolünde Daniel Dae Kim ve Sokka rolünde Ian Ousley yer alıyor.

    Yapımın baş yazarlığını ise Sleepy Hollow ve Pantheon dizileri ile tanıan Albert Kim, yürütücü yapımcılığını Roseanne Liang, Lindsey Liberatore, Michael Goi ve Dan Lin üstlenecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baymak klima yorumları rover 214 si alınır mı muhabbet kuşu karınca yerse ne olur son arama kaydı görünmüyor c2 iftira

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız