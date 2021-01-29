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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in başarılı dizisi Lupin'in 2. sezon yayın dönemi açıklandı

    Daha yalnızca 3 hafta önce ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Lupin'in ikinci sezonunu bekleyenlere geçtiğimiz günlerde müjdeli haber verilmişti. Şimdi de yayın dönemi açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in başarılı dizisi Lupin'in 2. sezon yayın dönemi açıklandı
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    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni orijinal dizisi Lupin geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı ve yayınlandığı gibi platformun popüler dizilerinden biri haline geldi.

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    Daha yalnızca 3 hafta önce ilk sezonu yayınlanan Lupin dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde de onaylanmıştı. Şimdi de dizinin ikinci sezonu için bir yayın dönemi açıklandı. Açıklamaya göre Lupin'in ikinci sezonu 2021'in yaz aylarında yayınlanacak. 

    İkinci sezon ile ilgili şu an için bilinen tek bilgi yine 5 bölümden oluşacağı. Ayrıca ana karakter Arsene Lupin karakterini oynayan Omar Sy da ikinci sezonda yine başrolde. 

    Ayrıca Lupin isimli dizinin ilk 28 gününde 70 milyon hane atrafından izlenmesi bekleniyor ve bu da onu Netflix'in en çok izlenen üçüncü dizisi konumuna getirecek. Dizinin ne kadar izlendiğini 1 hafta sonra öğreneceğiz. Dizinin ilk 5 bölümü şu anda Netflix'te erişilebilir durumda. Her bölümü de yaklaşık olarak 45 dakika.



    https://www.gamesradar.com/lupin-season-2-release-date-netflix-part-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    19 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    dizi sizce sezon finalı yaptı mı? boku yedik. bundan sonra Netflix 3-5 bölüm yayınlıcak dizi tutarsa, devamını çektiricek
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    madonos 56 dk. ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    Netflix hep öyle yapıyor. Bunu yapmasalar yeni dizileri çekemezler. Başrol oyuncusunu sevmeme rağmen bu dizi ortalama bir dizi.
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