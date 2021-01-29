Netflix'in başarılı dizisi Lupin'in 2. sezon yayın dönemi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni orijinal dizisi Lupin geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı ve yayınlandığı gibi platformun popüler dizilerinden biri haline geldi.

İlginizi Çekebilir

The Witcher 2. sezon çekimlerinden Geralt'ın olduğu görseller paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu"

Daha yalnızca 3 hafta önce ilk sezonu yayınlanan Lupin dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde de onaylanmıştı. Şimdi de dizinin ikinci sezonu için bir yayın dönemi açıklandı. Açıklamaya göre Lupin'in ikinci sezonu 2021'in yaz aylarında yayınlanacak.

İkinci sezon ile ilgili şu an için bilinen tek bilgi yine 5 bölümden oluşacağı. Ayrıca ana karakter Arsene Lupin karakterini oynayan Omar Sy da ikinci sezonda yine başrolde.

Ayrıca Lupin isimli dizinin ilk 28 gününde 70 milyon hane atrafından izlenmesi bekleniyor ve bu da onu Netflix'in en çok izlenen üçüncü dizisi konumuna getirecek. Dizinin ne kadar izlendiğini 1 hafta sonra öğreneceğiz. Dizinin ilk 5 bölümü şu anda Netflix'te erişilebilir durumda. Her bölümü de yaklaşık olarak 45 dakika.

https://www.gamesradar.com/lupin-season-2-release-date-netflix-part-2/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.