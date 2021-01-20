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    Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer, 3. sezon onayını aldı

    Orijinali çizgi roman olan, daha sonrasında filme uyarlanan ve başarılı yorumlar Snowpiercer'ın dizi uyarlamasının üçüncü sezonu ikinci sezon yayınlanmadan önce onaylandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer, 3. sezon onayını aldı
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    Jacques Lob ve Jean-Marc Rochette tarafından yaratılan, orijinal ismi "Le Transperceneige" olan Fransız çizgi romandan uyarlanan ve daha önce 2013 yılında filme de uyarlanmış olan Snowpiercer dizisinin üçüncü sezonu onaylandı.

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    İkinci sezonun yayınlanmasına yaklaşık 1 hafta kala TNT'den dizinin üçüncü sezon onayı geldi. Üçüncü sezon ile ilgili hiçbir detay şu an için bilinmiyor. En son geçtiğimiz haftalarda diziye ikinci sezonda katılan Sean Bean'in canlandırdığı Bay Wilford karakterini gördüğümüz bir fragman yayınlanmıştı. 

    Hafta hafta Netflix'te yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak. İlk sezonu da aynı şekilde şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

    İkinci sezon hikayesi: Önce düzen vardı. Sonra devrim oldu. Şimdiyse Bay Wilford var. Big Alice, Snowpiercer'ın kuyruğuna takılınca Bay Wilford trenini geri almak için harekete geçer. Ama Mel ve Layton, onu uzak tutmak için mücadele etmeyi bırakmayacaktır.



    https://deadline.com/2021/01/snowpiercer-renewed-season-3-tnt-ahead-of-season-2-debut-1234676353/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    16 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunun filmi vardı zaten ?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir kerede tüm sezonu versinler öyle arkası yarın gibi beklemeyi sevmiyoruz
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