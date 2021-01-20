Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer, 3. sezon onayını aldı

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Jacques Lob ve Jean-Marc Rochette tarafından yaratılan, orijinal ismi "Le Transperceneige" olan Fransız çizgi romandan uyarlanan ve daha önce 2013 yılında filme de uyarlanmış olan Snowpiercer dizisinin üçüncü sezonu onaylandı.

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İkinci sezonun yayınlanmasına yaklaşık 1 hafta kala TNT'den dizinin üçüncü sezon onayı geldi. Üçüncü sezon ile ilgili hiçbir detay şu an için bilinmiyor. En son geçtiğimiz haftalarda diziye ikinci sezonda katılan Sean Bean'in canlandırdığı Bay Wilford karakterini gördüğümüz bir fragman yayınlanmıştı.

Hafta hafta Netflix'te yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak. İlk sezonu da aynı şekilde şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

İkinci sezon hikayesi: Önce düzen vardı. Sonra devrim oldu. Şimdiyse Bay Wilford var. Big Alice, Snowpiercer'ın kuyruğuna takılınca Bay Wilford trenini geri almak için harekete geçer. Ama Mel ve Layton, onu uzak tutmak için mücadele etmeyi bırakmayacaktır.

https://deadline.com/2021/01/snowpiercer-renewed-season-3-tnt-ahead-of-season-2-debut-1234676353/

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