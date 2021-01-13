Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı

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Jacques Lob ve Jean-Marc Rochette tarafından yaratılan, orijinal ismi "Le Transperceneige" olan Fransız çizgi romandan uyarlanan ve daha önce 2013 yılında filme de uyarlanmış olan Snowpiercer dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

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26 Ocak Salı günü ikinci sezonu başlayacak olan dizinin fragmanında, diziye ikinci sezonda katılan Sean Bean'in canlandırdığı Bay Wilford karakterini görüyoruz. Umuyoruz Sean Bean'in kaderi, diğer yapımlarda olduğu gibi olmaz. Ancak Snowpiercer filmi gibi bir son yazılacaksa, Sean Bean'in yine bizleri şaşırtmayacağını söylemek gerek.

Hafta hafta yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Dizinin ilk sezonu da şu anda Netflix üzerinde erişilebilir durumda.

İkinci sezon hikayesi: Önce düzen vardı. Sonra devrim oldu. Şimdiyse Bay Wilford var. Big Alice, Snowpiercer'ın kuyruğuna takılınca Bay Wilford trenini geri almak için harekete geçer. Ama Mel ve Layton, onu uzak tutmak için mücadele etmeyi bırakmayacaktır.

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