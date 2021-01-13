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    Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı

    Orijinali çizgi roman olan, daha sonrasında filme uyarlanan ve başarılı yorumlar Snowpiercer'ın dizi uyarlamasının ikinci sezon fragmanı paylaşıldı.
    10 sa.
    1,2b
    14
    5
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı
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    Jacques Lob ve Jean-Marc Rochette tarafından yaratılan, orijinal ismi "Le Transperceneige" olan Fransız çizgi romandan uyarlanan ve daha önce 2013 yılında filme de uyarlanmış olan Snowpiercer dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

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    26 Ocak Salı günü ikinci sezonu başlayacak olan dizinin fragmanında, diziye ikinci sezonda katılan Sean Bean'in canlandırdığı Bay Wilford karakterini görüyoruz. Umuyoruz Sean Bean'in kaderi, diğer yapımlarda olduğu gibi olmaz. Ancak Snowpiercer filmi gibi bir son yazılacaksa, Sean Bean'in yine bizleri şaşırtmayacağını söylemek gerek.

    Hafta hafta yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Dizinin ilk sezonu da şu anda Netflix üzerinde erişilebilir durumda. 

    İkinci sezon hikayesi: Önce düzen vardı. Sonra devrim oldu. Şimdiyse Bay Wilford var. Big Alice, Snowpiercer'ın kuyruğuna takılınca Bay Wilford trenini geri almak için harekete geçer. Ama Mel ve Layton, onu uzak tutmak için mücadele etmeyi bırakmayacaktır.



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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Feyzuli 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok iyi! Fragman büyük spoiler içeriyor ama Sean Bean oynuyorsa Mr.Wilford ölecektir demektir. Sean Bean hangi yapımda oynasa sonu aynı oluyor çünkü.
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    DarkeR26 (G.E ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni sezonu bekliyorum fakat beklentim cok yüksek degil ilk sezonda zaten cok iyi degildi .
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    netflix in 10 tane sağlam yapımı var ise
    bu ilk 3 ün de olan yapımlardan biri
    dizinin sevdiğim yönü

    toplumsal sınıf çatışmalarını geleceğe taşıyor.

    10 üzerinden 7.9 verebilirim
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    mito1172 (mito ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    baya bekletti başlasın artık
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    The Hollow 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezon heyecanlı yerinde bitmişti. Keşke yukarıdaki arkadaşı dinleyip fragmanı seyretmeseydim. Adamlar özet geçmişler resmen.
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    Feyzuli 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok iyi! Fragman büyük spoiler içeriyor ama Sean Bean oynuyorsa Mr.Wilford ölecektir demektir. Sean Bean hangi yapımda oynasa sonu aynı oluyor çünkü.
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