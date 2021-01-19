Peaky Blinders filmi doğrulandı: Seri finali olacak

BBC'nin popüler dizisi Peaky Blinders için bugün sürpriz bir haber geldi. Serinin yaratıcısı Steve Knight, Deadline'a yaptığı açıklamada, Peaky Blinders'ın finalini bir filmle yapacağını doğruladı. Knight, altıncı ve son sezonun ardından serinin büyük bir filmle ekranlara veda edeceğini söyledi.

Peaky Blinders'ın altıncı sezonu için bildiğiniz gibi dün bazı resmi açıklamalar yapılmıştı. Altıncı sezonun son sezon olacağı ancak serinin burada bitmeyeceği ve başka bir formla devam edeceği söylenmişti. Steve Knight şimdi bu 'başka form' sözüne açıklık getirdi ve Peaky Blinders filmini duyurdu.

Steve Knight,"Covid planlarımızı değiştirdi. Ancak en başından beri Peaky'yi bir filmle sonlandırma planım vardı. Final filmi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Film tarafında henüz son imzaların atılmadığı ancak büyük bir ihtimalle gerçekleşeceği belirtiliyor.

Peaky Blinders'ın altıncı sezonu için çekimler bu hafta Pazartesi günü başlamıştı. Dizinin yapımcılarından olan Caryn Mandabach, altıncı sezonun şimdiye kadarki en iyi sezon olacağını söyledi. Yeni sezonun yayın tarihi konusunda ise henüz bir açıklama yok. 2022'ye kalma ihtimali yüksek görünüyor.

https://deadline.com/2021/01/peaky-blinders-movie-update-steven-knight-cillian-murphy-1234676028/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.