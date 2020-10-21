Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak

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Pandemi döneminde kullanıcı sayısını arttıran ve 2020 yılı içerisinde beklentilerin üzerine çıkan Netflix yavaş yavaş normale dönüyor. Üçüncü çeyrekte kullanıcı sayısı düşüşe geçerken firmanın stratejisi de değişiyor.

Netflix Festivali

Giderek artan rekabet içerisinde gelir dengesini sağlayabilmek için abone sayısını arttırması gereken Netflix; önümüzdeki aylarda festival tarzında bir ücretsiz erişim kampanyasına başlıyor.

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StreamFest olarak adlandırılan bu kampanya 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 48 saat sürecek. Netflix hesabı olanlar platformun geniş kataloğuna ücretsiz olarak erişme şansı elde edecek ve herhangi bir ödeme de gerekmeyecek. Kampanya tüm platformlarda geçerli olacak.

Festivalde tek sınırlama içeriklerin belirli bir aktif izleyici kapasitesine ulaşınca erişime kapanması. Yani kapasite dolduğu zaman içeriği izleyemiyorsunuz ve kapasitenin azalmasını beklemeniz gerekiyor.

Netflix StreamFest kampanyası global olarak aynı gün mü başlayacak yoksa ülke ülke değişecek mi bilinmiyor. Firma Hindistan’da bir StreamFest kampanyası testi yapmak istediğini belirtti. Bu bakımdan ülke ülke olması ihtimali daha yüksek.

https://www.engadget.com/netflix-free-streamfest-android-code-192248740.html

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