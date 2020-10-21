Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak

Pandemi döneminde kullanıcı sayısını arttıran ve 2020 yılı içerisinde beklentilerin üzerine çıkan Netflix yavaş yavaş normale dönüyor. Üçüncü çeyrekte kullanıcı sayısı düşüşe geçerken firmanın stratejisi de değişiyor.
Netflix Festivali
Giderek artan rekabet içerisinde gelir dengesini sağlayabilmek için abone sayısını arttırması gereken Netflix; önümüzdeki aylarda festival tarzında bir ücretsiz erişim kampanyasına başlıyor.İlginizi Çekebilir Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı
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StreamFest olarak adlandırılan bu kampanya 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 48 saat sürecek. Netflix hesabı olanlar platformun geniş kataloğuna ücretsiz olarak erişme şansı elde edecek ve herhangi bir ödeme de gerekmeyecek. Kampanya tüm platformlarda geçerli olacak.
Festivalde tek sınırlama içeriklerin belirli bir aktif izleyici kapasitesine ulaşınca erişime kapanması. Yani kapasite dolduğu zaman içeriği izleyemiyorsunuz ve kapasitenin azalmasını beklemeniz gerekiyor.
Netflix StreamFest kampanyası global olarak aynı gün mü başlayacak yoksa ülke ülke değişecek mi bilinmiyor. Firma Hindistan’da bir StreamFest kampanyası testi yapmak istediğini belirtti. Bu bakımdan ülke ülke olması ihtimali daha yüksek.
https://www.engadget.com/netflix-free-streamfest-android-code-192248740.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Giderek abone sayısını arttırıyor ama her geçen gün gelen sayısı azalıyor, bir doygunluğa ulaşmış olabilir.
asıl savaş yeni başlıyor.
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