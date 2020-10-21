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    Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak

    Netflix StreamFest kampanyası kapsamında 48 saat boyunca Netflix içeriklerine ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Bunun için herhangi bir abonelik ödemesi de gerekmiyor.
    1 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak
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    Pandemi döneminde kullanıcı sayısını arttıran ve 2020 yılı içerisinde beklentilerin üzerine çıkan Netflix yavaş yavaş normale dönüyor. Üçüncü çeyrekte kullanıcı sayısı düşüşe geçerken firmanın stratejisi de değişiyor.

    Netflix Festivali

    Giderek artan rekabet içerisinde gelir dengesini sağlayabilmek için abone sayısını arttırması gereken Netflix; önümüzdeki aylarda festival tarzında bir ücretsiz erişim kampanyasına başlıyor.

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    StreamFest olarak adlandırılan bu kampanya 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 48 saat sürecek. Netflix hesabı olanlar platformun geniş kataloğuna ücretsiz olarak erişme şansı elde edecek ve herhangi bir ödeme de gerekmeyecek. Kampanya tüm platformlarda geçerli olacak.

    Festivalde tek sınırlama içeriklerin belirli bir aktif izleyici kapasitesine ulaşınca erişime kapanması. Yani kapasite dolduğu zaman içeriği izleyemiyorsunuz ve kapasitenin azalmasını beklemeniz gerekiyor.

    Netflix StreamFest kampanyası global olarak aynı gün mü başlayacak yoksa ülke ülke değişecek mi bilinmiyor. Firma Hindistan’da bir StreamFest kampanyası testi yapmak istediğini belirtti. Bu bakımdan ülke ülke olması ihtimali daha yüksek.



    https://www.engadget.com/netflix-free-streamfest-android-code-192248740.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 gün en beğenilen
    Ölücüler 48 saat de izleyebildikleri herşeyi izlerler artık.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün
    İlginin düştüğüne şaşmamalı ilk çıktığında bilim kurgu dizileri falan vardı sonraları kalite düştü eş cinsellik, islam düşmanlığı kalitesiz yapımlar ve izlenecek bir şey kalmadı.
    İlginin düştüğüne şaşmamalı ilk çıktığında bilim kurgu dizileri falan vardı sonraları kalite düştü eş cinsellik, islam düşmanlığı kalitesiz yapımlar ve izlenece...
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    Yanıtla +12
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 gün
    "48 saat boyunca Netflix içeriklerine ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Bunun için herhangi bir abonelik ödemesi de gerekmiyor." Ücret ödeseydik ücretsiz olmazdı zaten .
    "48 saat boyunca Netflix içeriklerine ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Bunun için herhangi bir abonelik ödemesi de gerekmiyor." Ücret ödeseydik ücretsiz olmaz...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün
    48 saat boyunca izleyebileceklerimizi izleriz. Bari stranger things yeni sezon 4 aralıktan önce çıkaydı.
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    DH Misafiri 1 gün
    Amazon Prime tercih ediyorum.
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    fuckulteli 1 gün
    Toplam üye sayısında azalma değil, çeyrek bazda "yeni gelen üye" sayısında azalma olduğunu yazan haberler vardı. Sayılar açıklanmayınca yapılan haberin de bir anlamı kalmıyor.

    Giderek abone sayısını arttırıyor ama her geçen gün gelen sayısı azalıyor, bir doygunluğa ulaşmış olabilir.
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    Whippoorwill 1 gün
    48 saat uyumak, yemek, tuvalete gitmek yok.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün
    Amazon prime kaydı millet gayet normal netflix zaten içerik olarak da iyi diyil di
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 gün Deswaaa
    Amazon Prime Video şuan içerik olarak yetersiz. İleride içeriği artınca fiyat politikası ne olur bilinmez
    Yanıtla +1
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün
    İlginin düştüğüne şaşmamalı ilk çıktığında bilim kurgu dizileri falan vardı sonraları kalite düştü eş cinsellik, islam düşmanlığı kalitesiz yapımlar ve izlenecek bir şey kalmadı.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 gün en beğenilen
    Ölücüler 48 saat de izleyebildikleri herşeyi izlerler artık.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    BlackLead 1 gün Steelo
    ölücüler uyumadan, yemek yemeden, tuvalete gitmeden 48 saat netflix izleme challenge yapacaklar.
    Yanıtla +1
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    Altyazar 22 sa. Steelo
    oluculer netflix kullanmiyor
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    Moueson 1 gün
    Netflix artık dibe doğru çöküyor kullanıcı sayısı düşmüş
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    BlackLead 1 gün Moueson
    kullanıcı sayısı netflix'in kurulduğundan beri asla geriye doğru düşmedi. sadece müşteri artış hızı azaldı. bunun en büyük sebebi de disney+, hbomax, apple tv+ gibi firmalardır.

    asıl savaş yeni başlıyor.
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    enesguney (Enes GÜNEY) 1 gün
    Pazarlama taktiklerinin hepsini sonuna kadar kullanıyorlar bravo 👏🏻
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 gün
    "48 saat boyunca Netflix içeriklerine ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Bunun için herhangi bir abonelik ödemesi de gerekmiyor." Ücret ödeseydik ücretsiz olmazdı zaten .
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    5141 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, netflix streamfest ve
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