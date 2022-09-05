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    Netflix, Fatih Terim belgeselinin fragmanını yayınladı

    Fatih Terim'in futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini anlatan Terim belgeselinin ana fragmanı yayınlandı. Dizi 15 Eylül'de Netflix'te gösterime girecek.    
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    Netflix’İn ilk Türk yapımı biyografi belgeseli Terim’in fragmanı yayınlandı. Fatih Terim hem futbolculuk hem de teknik direktör kariyerini anlatan belgesel 15 Eylül saat 10.00’da Netflix’İn hizmet verdiği tüm ülkelerde yayınlanacak.

    Terim belgeseli dört bölümden oluşuyor. 1996 ile 2022 yılları arasını anlatıyor. Belgeselin büyük çoğunluğunda Fatih Terim’in anlatımını dinliyoruz. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Hagi, Ümit Davala, Arda Turan, Gheorghe Popescu, Nuno Gomes, Rui Costa, Didier Drogba gibi Terim’in öğrencilerinin anlatımlarına da şahit oluyoruz.

    Telif hakları nedeniyle belgeselde Süper Lig maçlarının görüntüler, kullanılmıyor ancak Avrupa maçlarının görüntüleri kullanılıyor. 15 Eylül’de gösterime girecek Terim’in yönetmen koltuğunda Altuğ Gültan ve Burak Aksoy oturuyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 22 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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