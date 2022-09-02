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    Anlık Bildirim

    HBO Max, House of the Dragon'ın birinci bölümünü YouTube'a ekledi

    HBO Max, beklenmedik bir hamle yaparak yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon'ın ilk bölümünü YouTube'a yükledi. ABD'deki kişiler, dizinin ilk bölümünü YouTube'dan ücretsiz seyredebiliyor.
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    House of the Dragon'ın ilk bölümü YouTube'da yayınlandı
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    Game of Thrones’tan yaklaşık 200 yıl önce Targaryen Ailesi’nin hikayesini anlatan HBO dizisi House of the Dragon’un ilk bölümü HBO Max tarafından YouTube’a yüklendi. ABD’deki YouTube kullanıcıları, dizinin ilk bölümünü ücretsiz olarak seyredebiliyor.

    House of The Dragon 1. Bölüm YouTube Videosu

    Daha önce Netflix’in bazı dizilerinin ilk bölümünü veya ilk 15 dakikasını YouTube üzerinden yayınladığını görmüştük. Bu pazarlama stratejisine HBO da dahil oldu. Video yalnızca ABD’den seyredilebiliyor. VPN kullanarak videoya erişebilirsiniz ancak Türkçe altyazı bulunmadığını belirtelim.

    HBO Max, ABD'de ve Avrupa'da rakiplerine göre daha yüksek abonelik ücretine sahip. Bu nedenle House of the Dragon dizisi için platforma üye olmak isteyen kullanıcılar tereddüt yaşayabilir. HBO belki de bu çekinceyi gidermek istediği için ve dizinin daha geniş kitlelerce konuşulmasını sağlamak için ilk bölümü YouTube’a yüklemiş olabilir. HBO Max, maalesef Türkiye'de kullanıma sunulmadı. Bu nedenle House of the Dragon dizisinin Türkiye'de resmi yayıncısı bulunmuyor.

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