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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

    Mobil uygulamasında sesli ve görüntülü iletişim kurma özelliği sunan WhatsApp platformu, bu özelliği uygulamanın web ve masaüstü sürümlerine de getirmeye hazırlanıyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor
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    WhatsApp, mobil uygulamalarında uzun zamandır sesli ve görüntülü arama olanağı sunuyor. Ancak bu özellikler hizmetin PC veya web sürümünde mevcut değil. Sızan yeni bilgilere göre WhatsApp sesli ve görüntülü aramayı web ve masaüstü sürümlerine getirmek için testler yapmaya başladı.

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    Ekran görüntülerinde de gösterildiği gibi, kısıtlı bir WhatsApp kullanıcı grubu halihazırda yeni sesli ve görüntülü arama düğmelerine kavuşmuş durumdalar. Listenizde seçtiğiniz kişiyle bu düğmeleri kullanarak sesli veya görüntülü arama isteği gönderebileceksiniz. Alıcı taraftaysanız, her aramada ayrı bir açılır pencere görünecek ve bu pencerede kişinin adı, profil fotoğrafı ve aramayı kabul etmek veya reddetmek için düğmeler görüntülenecek.

    WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor
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    Kısıtlı bir kullanıcı grubunda test ediliyor

    Eğer arama yapıyorsanız, aradığınız kişinin adı ve profil fotoğrafının bulunduğu ayrı bir açılır pencere, videoyu açmak / kapatmak için bir düğme, bir sessize alma düğmesi, bir menü düğmesi ve bir kapatma düğmesi göreceksiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, WhatsApp web istemcisinde ve masaüstü istemcisinde sesli ve görüntülü görüşmeler için destek şu anda beta aşamasında ve yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

    WhatsApp henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamamış olsa da, yeni özelliklerin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulmasının beklendiğini de belirtelim.



    https://www.xda-developers.com/whatsapp-web-desktop-voice-video-call-feature-beta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    AskN0More (Nizam Samanlı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    abi 2-3 ayda bir bu haberı okuyoruz. Anladık tamam testler yapılıyor. yapılıyordu da zaten. Çıksın artık ve çıkınca duyalım :)
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    Dalette (hasan yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Geç bile kaldı
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    kaan4554 (kaan yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
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