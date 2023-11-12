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    Intel'in en hızlısı: Core i9-14900KS 6,2GHz sızdı

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Intel Core i9-14900KS, perakende platformlarında görünmeye başladı. 6.2GHz saat hızıyla en hızlı tüketici CPU'su olabilir. İşte detaylar...
    Intel'in en hızlısı: Core i9-14900KS 6,2GHz sızdı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Intel, geçtiğimiz haftalarda 14.Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerini duyurdu. Ancak yonga devi, aileye yepyeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Öyle ki geçtiğimiz Mayıs ayında 6,2 GHz 14900KS'ye yönelik söylentiler dolaşıyordu. Şimdi işlemcinin üzerindeki örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Lansmandan önce Core i9-14900KS, çevrimiçi perakende platformlarında görüntülendi. 

    En hızlı tüketici CPU’su olabilir

    Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda Intel Arrow Lake-S'e kadar en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

    Intel'in en hızlısı: Core i9-14900KS 6,2GHz sızdı Tam Boyutta Gör
    Detaylara gelirsek Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 Verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 6,20 GHz'e saat hızı sunuyor. Bu noktada selefi olan 13900KS'nin 6GHz saat hızına sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni işlemci, Intel'in en hızlı tüketici CPU’larından biri niteliğinde. Ayrıca 150W temel TDP, 36+32MB L3+L2 önbellek kapasitesi sunuyor.

    İşlemcinin nasıl bir performansa sahip olacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni model özelinde yepyeni rekorlar ile karşılaşabiliriz. Intel Core i9-14900KS'nin 14 Aralık tarihinde veya CES 2024'te tanıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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