Intel'in en hızlısı: Core i9-14900KS 6,2GHz sızdı

Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda Intel Arrow Lake-S'e kadar en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.
İşlemcinin nasıl bir performansa sahip olacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni model özelinde yepyeni rekorlar ile karşılaşabiliriz. Intel Core i9-14900KS'nin 14 Aralık tarihinde veya CES 2024'te tanıtması bekleniyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.