Intel'in en hızlısı: Core i9-14900KS 6,2GHz sızdı

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Intel, geçtiğimiz haftalarda 14.Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerini duyurdu. Ancak yonga devi, aileye yepyeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Öyle ki geçtiğimiz Mayıs ayında 6,2 GHz 14900KS'ye yönelik söylentiler dolaşıyordu. Şimdi işlemcinin üzerindeki örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Lansmandan önce Core i9-14900KS, çevrimiçi perakende platformlarında görüntülendi.

En hızlı tüketici CPU’su olabilir

Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda Intel Arrow Lake-S'e kadar en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Detaylara gelirsek Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 Verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 6,20 GHz'e saat hızı sunuyor. Bu noktada selefi olan 13900KS'nin 6GHz saat hızına sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni işlemci, Intel'in en hızlı tüketici CPU’larından biri niteliğinde. Ayrıca 150W temel TDP, 36+32MB L3+L2 önbellek kapasitesi sunuyor.

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İşlemcinin nasıl bir performansa sahip olacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni model özelinde yepyeni rekorlar ile karşılaşabiliriz. Intel Core i9-14900KS'nin 14 Aralık tarihinde veya CES 2024'te tanıtması bekleniyor.

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