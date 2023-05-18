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    Netflix’in reklam destekli paketi büyük ilgi gördü!

    Netflix, geleneksel paketlerine ek olarak geçtiğimiz yılın sonlarında reklamlı paketini kullanıma almıştı. Aradan geçen birkaç aydan sonra bu hizmetin büyük ilgi gördüğü anlaşılıyor.
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    Netflix’in reklam destekli paketi büyük ilgi gördü Tam Boyutta Gör
    Netflix, akış hizmeti reklamcılığı alanında henüz yolun başında ancak firma, reklam dünyasının kendisinin niş bir oyuncu olmadığını bilmesini istiyor. Netflix'in dünya çapındaki reklamcılıktan sorumlu başkanı Jeremi Gorman, yaptığı açıklamada Netflix’in yeni reklamlı abonelik paketinin ciddi bir hacme ulaştığını söyledi.

    Reklam destekli paket sevildi

    Gorman, reklam destekli paketin lansmanından sadece altı ay sonra, ortalama yaşı 34 olan yaklaşık beş milyon küresel aylık aktif kullanıcıya sahip olduklarını söyledi. Şirket, reklam üye tabanının bu yılın başından bu yana "iki kattan fazla arttığını" söylüyor. (Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 232,5 milyon). Netflix, reklam katmanının kaç abonesi olduğu konusunda sessiz kaldı (önceki raporlar bunu yaklaşık 1 milyon olarak belirlemişti), ancak aylık aktif kullanıcı metriği bu yönde atılmış güçlü bir adım.

    Şirketin Eş CEO'su Greg Peters'a göre, reklamlı paketin mevcut olduğu ülkelerdeki yeni kayıtların yüzde 25’inden fazlası reklamlı aboneliği tercih ediyor. Peters ayrıca, reklamlı paketteki etkileşim seviyelerinin diğer paketlerle hemen hemen aynı olduğunu da doğrulayarak şunları söyledi:

    "Sinyaller umut verici: reklamlı planımızdaki etkileşim, karşılaştırılabilir reklamsız planlarımıza benzer. Bu çok önemli çünkü her şey tüketicilerle başlayıp tüketicilerle bitiyor. Tüm rekabete rağmen Netflix'in günümüzün en popüler yayın hizmeti olmasının nedeni de bu.”

    Netflix reklamlı plan neler sunuyor? 

    Bu arada reklam destekli paketin şimdilik sadece Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olduğunu belirtelim. İlerleyen dönemlerde bu paketin Türkiye dahil diğer bölgelere de sunulması bekleniyor. Netflix’in Temel paketi aylık 9,99 dolar ücret ve 720p çözünürlük sunarken reklam destekli paket aylık 6,99 dolar ücret ve 1080p çözünürlük vadediyor. Bu pakette saat başına 4 dakika reklam gösteriliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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