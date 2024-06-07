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Tam Boyutta Gör Netflix’in web ve mobil uygulamaları kullanıcıya çok fazla şey göstermeye çalışırken TV uygulaması ise şimdiye kadar oldukça mütevazi kaldı. Fakat firma, bunun böyle devam etmesini istemiyor, zira TV uygulamasında büyük bir tasarım değişikliği test ediliyor. Yeni tasarımda artık statik kutucukların yerine üstüne geldiğinizde büyüyen kutucuklar bulunacak.

Netflix'in TV'deki yeni tasarımı

Mevcut ana sayfa tasarımda bir içeriğin fragmanıyla birlikte diğer bilgileri arayüzün üst tarafında sizlere gösteriliyor. Yeni tasarımda ise büyüyen kutucuğun içerisinde fragman dahil olmak üzere aranılan her şey kullanıcıya gösteriliyor. Bu, TV gibi büyük ekranlı cihazlar için daha basit ve işlevsel bir yaklaşım.

Kullanıcılar bir içeriğin üstünde birkaç saniye durduklarında tıpkı web sürümünde de olduğu gibi içeriğin kısa bir ön izlemesi oynatılacak. Alt tarafta ise içerik hakkında özet bilgi, bölüm sayısı, yayınlandığı yıl ve türü gibi bilgiler bulunacak. Netflix'in kıdemli ürün direktörü Pat Flemming, “Üyelerin bir içeriğin kendileri için uygun olup olmadığını daha kolay anlamalarını istedik.” diyor.

Tam Boyutta Gör Ana sayfanın işleyişinde yapılan bir diğer değişiklik de yan panelin kaldırılarak üst tarafa basitleştirilerek taşınıyor olması. Bu üst barda arama, ana sayfa, diziler, filmler ve My Netflix başlıkları bulunacak. Bu menüye ulaşmak için ise kumandanın geri tuşuna basmak yeterli olacak.

Netflix yeni ana sayfayı başlangıçta akıllı TV'ler ve diğer yayın cihazlarını kullanan küçük bir abone grubu arasında test edecek. Bu testlerdeki geri bildirimler istendiği şekilde gelirse firma, önümüzdeki çeyrekte (temmuz-eylül) yeni değişiklikleri abonelerin çoğuna sunmaya başlayacak.

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Netflix’in TV uygulaması büyük bir tasarım değişikliği alıyor