Netflix’in TV uygulaması büyük bir tasarım değişikliği alıyor

Netflix'in TV'deki yeni tasarımı
Mevcut ana sayfa tasarımda bir içeriğin fragmanıyla birlikte diğer bilgileri arayüzün üst tarafında sizlere gösteriliyor. Yeni tasarımda ise büyüyen kutucuğun içerisinde fragman dahil olmak üzere aranılan her şey kullanıcıya gösteriliyor. Bu, TV gibi büyük ekranlı cihazlar için daha basit ve işlevsel bir yaklaşım.
Kullanıcılar bir içeriğin üstünde birkaç saniye durduklarında tıpkı web sürümünde de olduğu gibi içeriğin kısa bir ön izlemesi oynatılacak. Alt tarafta ise içerik hakkında özet bilgi, bölüm sayısı, yayınlandığı yıl ve türü gibi bilgiler bulunacak. Netflix'in kıdemli ürün direktörü Pat Flemming, “Üyelerin bir içeriğin kendileri için uygun olup olmadığını daha kolay anlamalarını istedik.” diyor.
Netflix yeni ana sayfayı başlangıçta akıllı TV'ler ve diğer yayın cihazlarını kullanan küçük bir abone grubu arasında test edecek. Bu testlerdeki geri bildirimler istendiği şekilde gelirse firma, önümüzdeki çeyrekte (temmuz-eylül) yeni değişiklikleri abonelerin çoğuna sunmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.