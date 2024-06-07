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    Anlık Bildirim

    Netflix’in TV uygulaması büyük bir tasarım değişikliği alıyor

    Netflix uygulamalarındaki tasarım cihazdan cihaza farklılaşıyor. Aralarında belki de en işlevsiz olanı ise TV uygulaması. Ancak Netflix, TV uygulamasında önemli değişikliklere giderek olaya el atıyor.
    Netflix’in TV uygulaması büyük bir tasarım değişikliği alıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix’in web ve mobil uygulamaları kullanıcıya çok fazla şey göstermeye çalışırken TV uygulaması ise şimdiye kadar oldukça mütevazi kaldı. Fakat firma, bunun böyle devam etmesini istemiyor, zira TV uygulamasında büyük bir tasarım değişikliği test ediliyor. Yeni tasarımda artık statik kutucukların yerine üstüne geldiğinizde büyüyen kutucuklar bulunacak.

    Netflix'in TV'deki yeni tasarımı

    Mevcut ana sayfa tasarımda bir içeriğin fragmanıyla birlikte diğer bilgileri arayüzün üst tarafında sizlere gösteriliyor. Yeni tasarımda ise büyüyen kutucuğun içerisinde fragman dahil olmak üzere aranılan her şey kullanıcıya gösteriliyor. Bu, TV gibi büyük ekranlı cihazlar için daha basit ve işlevsel bir yaklaşım.

    Kullanıcılar bir içeriğin üstünde birkaç saniye durduklarında tıpkı web sürümünde de olduğu gibi içeriğin kısa bir ön izlemesi oynatılacak. Alt tarafta ise içerik hakkında özet bilgi, bölüm sayısı, yayınlandığı yıl ve türü gibi bilgiler bulunacak. Netflix'in kıdemli ürün direktörü Pat Flemming, “Üyelerin bir içeriğin kendileri için uygun olup olmadığını daha kolay anlamalarını istedik.” diyor.

    Netflix’in TV uygulaması büyük bir tasarım değişikliği alıyor Tam Boyutta Gör
    Ana sayfanın işleyişinde yapılan bir diğer değişiklik de yan panelin kaldırılarak üst tarafa basitleştirilerek taşınıyor olması. Bu üst barda arama, ana sayfa, diziler, filmler ve My Netflix başlıkları bulunacak. Bu menüye ulaşmak için ise kumandanın geri tuşuna basmak yeterli olacak.

    Netflix yeni ana sayfayı başlangıçta akıllı TV'ler ve diğer yayın cihazlarını kullanan küçük bir abone grubu arasında test edecek. Bu testlerdeki geri bildirimler istendiği şekilde gelirse firma, önümüzdeki çeyrekte (temmuz-eylül) yeni değişiklikleri abonelerin çoğuna sunmaya başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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