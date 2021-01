Netflix'in yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Outside the Wire'dan fragman

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, yine aksiyon dolu yeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Anthony Mackie'nin yer aldığı Outside the Wire filminden ilk fragman bugün yayınlandı.

Outside the Wire filminde, gözden düşmüş bir İHA pilotu android bir askerle bir araya gelerek nükleer bir saldırıyı durdurmaya çalışacak. Filmin yönetmen koltuğunda daha çok İsveçli yapımlardan tanıdığımız Mikael Håfström ismi yer alıyor. Senaryo tarafında ise daha önce video oyunlarda görev almış olan Rob Yescombe (The Division, Rime) ve sektörde çok tanımadığımız isimlerden diyebileceğimiz Rowan Athale'nin (Revolt) imzası var.

Oyuncu kadrosunda ise Anthony Mackie'ye Damson Idris (Snowfall), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Emily Beecham (Daphne) ve Michael Kelly (Jack Ryan, Everest) gibi isimler eşlik ediyor.

Outside the Wire 15 Ocak'ta yayınlanacak. Film için paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

Gözden düşmüş bir İHA pilotu olan Teğmen Harp (Damson Idris), emirlere karşı gelmesinin ardından ölümcül bir askerî bölgeye gönderilir. Burada Harp, bir kıyamet cihazının yerini asilerden önce bulmakla görevlendirilen android subay Leo'nun (Anthony Mackie) komutası altında çalışmaya başlar. Yönetmenliğini Mikael Håfström'ün üstlendiği Outside the Wire 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

