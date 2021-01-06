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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Outside the Wire'dan fragman

    Netflix'in önümüzdeki hafta yayınlayacağı yeni aksiyon bilim kurgu filmi Outside the Wire'dan ikinci fragman yayınlandı. Fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Outside the Wire'dan fragman
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, yine aksiyon dolu yeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Anthony Mackie'nin yer aldığı Outside the Wire filminden ilk fragman bugün yayınlandı.

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    Outside the Wire filminde, gözden düşmüş bir İHA pilotu android bir askerle bir araya gelerek nükleer bir saldırıyı durdurmaya çalışacak. Filmin yönetmen koltuğunda daha çok İsveçli yapımlardan tanıdığımız Mikael Håfström ismi yer alıyor. Senaryo tarafında ise daha önce video oyunlarda görev almış olan Rob Yescombe (The Division, Rime) ve sektörde çok tanımadığımız isimlerden diyebileceğimiz Rowan Athale'nin (Revolt) imzası var.

    Oyuncu kadrosunda ise Anthony Mackie'ye Damson Idris (Snowfall), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Emily Beecham (Daphne) ve Michael Kelly (Jack Ryan, Everest) gibi isimler eşlik ediyor.

    Outside the Wire 15 Ocak'ta yayınlanacak. Film için paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

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    Gözden düşmüş bir İHA pilotu olan Teğmen Harp (Damson Idris), emirlere karşı gelmesinin ardından ölümcül bir askerî bölgeye gönderilir. Burada Harp, bir kıyamet cihazının yerini asilerden önce bulmakla görevlendirilen android subay Leo'nun (Anthony Mackie) komutası altında çalışmaya başlar. Yönetmenliğini Mikael Håfström'ün üstlendiği Outside the Wire 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cgi basılmış sıradan bir film gibi geldi, çerezlik izlenir.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    extraction yapımcısı diyince bir soğuma geldi
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    cocainbar (Cocain bar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Himmm etkilendimmm
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Harp mı?
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    hollowman_ (N. b.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel filme benziyor.
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    dede17 (amdfusion ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    CGİ sen nelere kadirsin
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