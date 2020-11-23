Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu

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Özellikle pandemi döneminin en popüler platformlarından biri olan Netflix, geçtiğimiz aylarda mini dizi olan The Queen’s Gambit'i yayınladı ve diziden istediği karşılığı almış gibi duruyor.

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Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kızın ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu olan yeni Netflix dizisi The Queen’s Gambit, Netflix adına güzel bir başarıya imza attı. Dizi, yayınlandığı ilk 28 günde 62 milyon hane tarafından izlenerek, Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen mini dizisi oldu.

Netflix hesabından bu durum ile ilgili yapılan paylaşıma göre dizi başardığı birkaç şey daha var:

Dizi 92 ülkede ilk 10'a girmiş durumda ve 63 ülkede 1 numara.

Dizinin yayınlanmasının ardından, dizinin uyarlandığı roman tam 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesine girdi.

Google'ın "satranç nasıl oynanır?" aramaları son 9 yılın en yüksek seviyesinde.

Yaratıcılığını Scott Frank ve Allan Scott'ın yaptığı dizinin başrolünde Anya Taylor-Joy bulunuyor. Dizi toplamda 7 bölümden oluşuyor ve şu anda tüm bölümleri Netflix'te bulabilirsiniz.

https://twitter.com/netflix/status/1330903941706485761

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