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    Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu

    Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Netflix'in son dizilerinden biri olan The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu
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    Özellikle pandemi döneminin en popüler platformlarından biri olan Netflix, geçtiğimiz aylarda mini dizi olan The Queen’s Gambit'i yayınladı ve diziden istediği karşılığı almış gibi duruyor.

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    Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kızın ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu olan yeni Netflix dizisi The Queen’s Gambit, Netflix adına güzel bir başarıya imza attı. Dizi, yayınlandığı ilk 28 günde 62 milyon hane tarafından izlenerek, Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen mini dizisi oldu.

    Netflix hesabından bu durum ile ilgili yapılan paylaşıma göre dizi başardığı birkaç şey daha var:

    • Dizi 92 ülkede ilk 10'a girmiş durumda ve 63 ülkede 1 numara.
    • Dizinin yayınlanmasının ardından, dizinin uyarlandığı roman tam 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesine girdi.
    • Google'ın "satranç nasıl oynanır?" aramaları son 9 yılın en yüksek seviyesinde.

    Yaratıcılığını Scott Frank ve Allan Scott'ın yaptığı dizinin başrolünde Anya Taylor-Joy bulunuyor. Dizi toplamda 7 bölümden oluşuyor ve şu anda tüm bölümleri Netflix'te bulabilirsiniz.



    https://twitter.com/netflix/status/1330903941706485761 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    th9 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    ben beğendim ama umarım devamı gelmez demek geliyo içimden fakat netflix bu belli olmaz yarın bile onay alabilir
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    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sırf kız ın gözleri için bir bakayım dedim diziye hakikatten son zamanlarda izledigim en iyi mini dizi hakkını vermek lazım kız da cok hoş oyunculugu muazzam...
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence Baya bir süre zirvede kalıcaktır keza arkadasın da dediği gibigerçekten haketti.
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    HAKETTİ
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