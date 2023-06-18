Squid Game'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Dijital yayın platformu Netflix, Tudum etkinliğinin bir parçası olarak gelecekteki projeleriyle ilgili birkaç ilgi çekici görüntü yayınladı. Bunlardan biri de sansasyonel Güney Kore dizisi Squid Game'in 2. sezon fragmanıydı.

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Videoda ana karakterler ve ölümcül oyunların yer aldığı ilk sezondan bir kesit gösteriliyor. Squid Game'in 2. sezonunda ilk oyunların galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, oyun için katılımcı toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek. Netflix ayrıca dizide boy gösterecek dört yeni oyuncuyu da tanıttı.

Yayın tarihi açıklanmadı

Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önceki bir açıklamasında 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını söylemişti. Dizinin yapımcıları yeni fragmanda çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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Squid Game'in ilk sezonu borç içinde yüzen insanlar etrafında dönüyor. Yüksek miktarda paraya ihtiyaç duyan bu kişiler, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Ortada 45.6 milyar won para ödülü vardır ve oyunlarda kaybetmenin bedeli ölümdür.

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