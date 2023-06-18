Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Squid Game'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

    Netflix tarihinin en popüler dizisi Squid Game'in yeni sezonu geliyor. Popüler yayın platformu, Tudum etkinliği kapsamında sansasyonel Güney Kore dizisinin 2. sezon fragmanını yayınladı.
    2
    Squid Game'in 2. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Dijital yayın platformu Netflix, Tudum etkinliğinin bir parçası olarak gelecekteki projeleriyle ilgili birkaç ilgi çekici görüntü yayınladı. Bunlardan biri de sansasyonel Güney Kore dizisi Squid Game'in 2. sezon fragmanıydı.

    Videoda ana karakterler ve ölümcül oyunların yer aldığı ilk sezondan bir kesit gösteriliyor. Squid Game'in 2. sezonunda ilk oyunların galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, oyun için katılımcı toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek. Netflix ayrıca dizide boy gösterecek dört yeni oyuncuyu da tanıttı.

    Yayın tarihi açıklanmadı

    Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önceki bir açıklamasında 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını söylemişti. Dizinin yapımcıları yeni fragmanda çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    Squid Game'in 2. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Squid Game'in ilk sezonu borç içinde yüzen insanlar etrafında dönüyor. Yüksek miktarda paraya ihtiyaç duyan bu kişiler, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Ortada 45.6 milyar won para ödülü vardır ve oyunlarda kaybetmenin bedeli ölümdür.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs go maça bağlanılamadı isimsiz kargo gönderme dudullu sabiha gökçen servis saatleri geçmeyen kepek bmw f serisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız