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    Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi

    Charlize Theron'lu The Old Guard şimdiden Netflix'in en çok izlenen 10 filmi arasına girmeyi garantiledi.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi
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    Netflix'in geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni fantastik aksiyon filmi The Old Guard, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yapılan resmi açıklamalara göre The Old Guard, Netflix'in en çok izlenen 10 orijinal film listesine girmeyi şimdiden garantilemiş durumda. Deadline'a konuşan Netflix yetkilileri, The Old Guard'ın ilk dört haftasında 72 milyon hesapta izlenmesini beklediklerini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var"

    Netflix, en çok izlenen 10 filmini geçtiğimiz günlerde resmen açıklamıştı. Listenin ilk sırasında, ilk dört haftasında 99 milyon izlenen Extraction filmi yer alıyor. The Old Guard ise 72 milyon izlenmesi durumunda listede Murder Mystery'nin ardından beşinci sırada yer alacak. Ancak Netflix genellikle tahminlerinde biraz mütevazı davranıyor, yani The Old Guard'ın dört haftalık izlenme rakamlarının 72 milyonu aşması hatta 80 milyonlara ulaşması da gayet olasılıklar dahilinde.

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    Ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı The Old Guard filminde, gizemli bir ölümsüzlüğe sahip bir grup paralı asker ekibinin ilginç hikayesini izliyoruz. Genel anlamıyla seyircilerin beğenisini kazanmayı başaran The Old Guard, şu anda Türkiye de dahil olmak üzere hemen her ülkede Netflix Top 10 listesinde yer alıyor.

    Netflix şu an için resmi bir duyuru yapmadı ancak The Old Guard'ın bir devam filminin de gelmesi bekleniyor.  

    Pandeminin kazananı Netflix oldu

    Pandemi dönemini eğlence sektöründe en iyi şekilde geçiren şirketlerden birisi de Netflix oldu. Sinemalar aylardır tamamıyla kapalı halde ancak buna rağmen Netflix geride bıraktığımız dört aylık süreçte Extraction, The Old Guard, Spenser Confidential gibi yüksek bütçeli filmleri abonelerine ulaştırmaya devam etti. 

    Netflix'in abone sayısı da tabi bu yıl müthiş bir hızla büyüyor. 2020'nin sadece ilk yarısı içerisinde abone sayısında tam 26 milyonluk artış görülmüş. Hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Netflix 2019'un tamamında toplam 28 milyon yeni abone eklemişti. Yani 2020 yılı şimdiden 2019'a yaklaşmayı başarmış.



    https://deadline.com/2020/07/charlize-theron-netflix-movie-the-old-guard-record-viewership-top-10-netflix-movies-1202988858/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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