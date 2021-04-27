Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı

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Netflix’in Türk yapımı orijinal dizisi Fatma’nın ilk sezonu yayınlandı. Dizinin ilk sezonu yaklaşık 40’ar dakika uzunluğunda 6 bölümden oluşuyor. Dizi tüm dünyada gösterime girdi. Dizi hakkındaki ilk eleştiriler epey olumlu.

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Fatma’nın başrol karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir “temizlikçi” olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.

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Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk rol alıyor.

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