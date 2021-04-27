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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı

    Netflix'in ilk sezonu 6 bölümden oluşan Fatma dizisi yayınlandı. Dizinin başrolünde Burcu Biricik rol alıyor.
    27 Nisan 2021, 15:15 (8 sa.)
    1,8b
    25
    9
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı
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    Netflix’in Türk yapımı orijinal dizisi Fatma’nın ilk sezonu yayınlandı. Dizinin ilk sezonu yaklaşık 40’ar dakika uzunluğunda 6 bölümden oluşuyor. Dizi tüm dünyada gösterime girdi. Dizi hakkındaki ilk eleştiriler epey olumlu.

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    Fatma’nın başrol karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir “temizlikçi” olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.

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    Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk rol alıyor.



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    De Grado (Raci Demir) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen encuni
    senin ismin de arap ismi
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kadro güzel bakalım
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    encuni (mesut karas) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    neden hep arap isimleri katıyorlar dizilere fatma atiye gibi
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    De Grado (Raci Demir) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) encuni
    senin ismin de arap ismi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    S sanapazar10 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burcu Biricik camdaki kızda yer almıyor muydu? ne zaman çekildi bu dizi
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    S spencermilas 6 sa. ( Mesaj Silindi ) sanapazar10
    dizi degil flim önceden cekildi zamanı gelince yayına alındı hocam...
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    madonos 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Senaryosu özgün ise, trailer fena değil gibi. Ama senaryo özgün değilse çok fazla film ve dizi var böyle.
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