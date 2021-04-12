Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda hazırladığı yerli içerikler ile sürekli gündemde olan Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman paylaşıldı

Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu yerli içeriklerden bir yenisi olan Fatma dizisinin senaryosunu Özgür Önürme, yapımcılığını Başak Abacıgil Sözeri, yönetmenliğini de Özer Feyzioğlu ve Özgür Önürme üstleniyor.

Fatma dizisi 27 Nisan'da tüm bölümleri ile Netflix üzerinden erişime açılacak. Dizinin başrolünde Burcu Biricik bulunuyor. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dizinin konusu ise şöyle: Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer'i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir "temizlikçi" olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.