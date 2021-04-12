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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman paylaşıldı

    Birçok yerli içerik hazırlayan ve hazırlamaya da devam eden Netflix'in yeni yerli dizi Fatma'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Nisan 2021, 15:00 (2 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman paylaşıldı
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    Son zamanlarda hazırladığı yerli içerikler ile sürekli gündemde olan Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

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    Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu yerli içeriklerden bir yenisi olan Fatma dizisinin senaryosunu Özgür Önürme, yapımcılığını Başak Abacıgil Sözeri, yönetmenliğini de Özer Feyzioğlu ve Özgür Önürme üstleniyor. 

    Fatma dizisi 27 Nisan'da tüm bölümleri ile Netflix üzerinden erişime açılacak. Dizinin başrolünde Burcu Biricik bulunuyor. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Dizinin konusu ise şöyle: Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer'i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir "temizlikçi" olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.



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    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Burcu Biricik bir dizide de oynama be.
    Bıktık seni görmekten
    Yanıtla +6
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Burcu ablacım heryerde seni görmekten bıktık be.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kordexa 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sene olmuş 2021 netflix'de Türk dizisi izlemek de ne bileyim

    üyeliğe o kadar para verdikten sonra çok güzel yabancı bilim kurgu vs diziler var en azından ufku genişler insanın
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Beklentimiz düşük, bunların temizlenmesi lazım.
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    smart1978 (X Y) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu mu kalmadi ?! ... Baskalarina da firsat verin .. Guzellik kralicesinden tevcit pilavi gibi ayni oyuncu onumuzde! Yeter! Sanki saglam egitimini alan iyi bir oyuncu edasiyla nedir bu yahu ?!
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    general4242 (Salim Baş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayni anda nasil birden fazla dizide oynayabiliyor bu oyuncu ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Faithful Blood Day 1 gün ( Mesaj Silindi ) general4242
    önceden çekimler tamamlanmıştır başka diziye başlamıştır


    burcu bacım bitcoinden hızlı yükseldi harbi harbi
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Burcu Biricik bir dizide de oynama be.
    Bıktık seni görmekten
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Offf kaliteyi kes Yerlerde apalar durur.
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    joven ( joven) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflixte kalitesi düşük bol bol ucuz diziler var
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Burcu ablacım heryerde seni görmekten bıktık be.
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